Fórum em Angola sobre a participação política das mulheres

Luanda, 20 de mai (Prensa Latina) A participação feminina nos organismos regionais e internacionais é hoje debatida em Angola por iniciativa dos Ministérios das Relações Exteriores (Mirex) e da Ação Social, Família e Promoção da Mulher.

Sediado na Academia Diplomática Venâncio de Moura, na província de Luanda, o evento realiza-se presencialmente e por videoconferência, de acordo com o regulamento sanitário associado à pandemia Covid-19.



Para o encontro foram convidados membros do corpo diplomático acreditado no país, diretores de instituições africanas e embaixadores angolanos junto de instituições multilaterais, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.



A chefe da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Álves, será a responsável pela abertura do encontro, que contará com a presença da secretária de Estado das Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, entre outras autoridades.



Segundo Mirex, vários diplomatas angolanos vão participar na análise em diferentes cargos como representantes permanentes junto do sistema das Nações Unidas.



O workshop também contará com palestrantes as comissárias da União Africana para Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Meio Ambiente Sustentável, Josefa Sacko, e para os Direitos Humanos e dos Povos, Teresa Manuela, indicou a fonte.



Organizado em três painéis e uma mesa redonda, o encontro propõe-se a analisar temas como a inserção da mulher angolana nos organismos internacionais e as abordagens de género nestas entidades. Outros especialistas de instituições multilaterais e organizações não governamentais, acadêmicos e estudantes também foram convidados para o intercâmbio.



