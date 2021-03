APPA e Iepha/MG lançam jogos de tabuleiro no Dia Mundial da Infância



Conhecendo o patrimônio cultural de Minas Gerais de forma lúdica, divertida e segura

No dia 21 de março é celebrado o "Dia Mundial da Infância". A data foi criada pela Unicef - Fundo das Nações Unidas para a Infância - e tem como objetivo conscientizar a sociedade acerca da importância desta fase da vida.

Como o direito à infância ressalta o direito ao brincar, uma vez que toda "criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantir a ela o exercício pleno desse direito", serão lançados dois jogos: "Caminho do Palácio" e "A caminho da Boa Esperança".

Tratam-se de jogos de tabuleiro que integram as ações de promoção do patrimônio previstas no Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG) e a APPA - Arte e Cultura.



O percurso para chegar à Fazenda Boa Esperança, localizada em Belo Vale/MG, e o caminho ao Palácio da Liberdade, um dos símbolos da capital mineira, ambos espaços culturais tombados de Minas Gerais, são abordados de forma lúdica para quem quer se divertir de forma segura e sem sair de casa.

O objetivo dos jogos é propor reflexões sobre elementos culturais e as paisagens naturais que envolvem os espaços e o percurso até eles, aliando essa experiência às recomendações sobre procedimentos para proteção e combate à Covid-19.

Cada um dos jogos possui, além do tabuleiro, dados e peões para até 05 (cinco) jogadores, que serão disponibilizados para download no site da APPA: www.appa.art.br.

No município de Belo Vale/MG, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o jogo "A caminho da Boa Esperança" será impresso e entregue às escolas, que serão responsáveis por distribuí-los aos alunos, juntamente com as demais atividades escolares

Por fim, os jogos servem como convite para conhecer a história de Minas Gerais, a partir das referências culturais e históricas que reforçam o pertencimento, potencializando memórias individuais e coletivas.



O quê? "A caminho da Boa Esperança" e "Caminho do Palácio" - jogos de tabuleiro

Quem? Iepha/MG e APPA - Arte e Cultura

Quando? 21 de março (domingo)

Como? Download (gratuito) no site da APPA

Onde? www.appa.art.br

