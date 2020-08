Situação da Covid-19 na África excede o Ebola, alerta OMS

Havana, 18 de agosto (Prensa Latina) A situação na África após o Covid-19 é pior do que aquela enfrentada pelos países daquele continente após o surto do Ebola entre 2014 e 2016, adverte a Organização Mundial da Saúde (OMS), citada aqui hoje.

Na habitual coletiva de imprensa matinal do Ministério da Saúde Pública de Cuba (Minsap) para atualizar a situação epidemiológica deste país e do mundo, a preocupação do organismo internacional de saúde era conhecida.



'A Covid-19 já tem mais mortes do que o Ebola. O novo coronavírus reclamou 11.959 vidas, comparado aos 11.308 que resultaram do pior surto de Ebola entre 2014 e 2016', disse o Dr. Francisco Durán, diretor nacional de epidemiologia do Minsap, referindo-se aos dados da OMS.



O surto de Ebola 2014-2016 na África Ocidental foi o maior e mais complexo desde que o vírus foi descoberto em 1976, com o maior número de casos e mortes registrados naqueles anos.



O vírus SARS-CoV-2, que causa Covid-19, já causou mais de 500.000 infecções no continente africano até agora este ano.



Em abril, a agência internacional de saúde observou que a República Democrática do Congo estava na fase final do combate a um surto do vírus Ebola, declarado em 1ú de agosto de 2018, enquanto enfrentava também um surto de sarampo e a propagação da pandemia de Covid-19.



Desde 17 de agosto, um total de 21.689.832 pessoas em 185 países foram informadas infectadas pelo novo coronavírus e 770.273 perderam suas vidas.



O Dr. Durán explicou que a região das Américas é o epicentro atual da pandemia, uma vez que mais de 53% dos casos relatados em todo o mundo se encontram neste território.



No final da segunda-feira, um total de 11.698.368 pessoas com o vírus e 420.753 mortes foram registradas na região.



Durán disse que o número de pessoas afetadas está aumentando e continua alto.



Cientistas de todo o mundo estão trabalhando rápida e incansavelmente para obter uma cura; entretanto, as autoridades sanitárias reiteram que o risco ainda é extremamente alto, razão pela qual insistem no cumprimento das medidas de controle e proteção.



