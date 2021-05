Fumaça jornalística

Adilson Roberto Gonçalves

O fogo que alimenta a divulgação da informação pode ser efêmero, de palha, ou ainda gerar mais fumaça do que notícia. O jornal Folha de S. Paulo lança centelhas importantes, como a figura de uma ombudsman, mas também dá espaço para supostos influenciadores que apenas fazem fumaça para ocultar uma falta de aceitação da verdadeira democracia. Fumos que também alucinam alguns de seus colunistas.

Tive a certeza de que tal comentário sequer seria lido pelo jornal, quando mais ser publicado, pois a Folha precisaria decidir se o espaço dado a Pedro Bial foi direito de resposta ou estratégia de caça-cliques, citando o caso de seu catastrófico comentário de dizer que somente faria uma entrevista com o ex-presidente Lula com um polígrafo. O artigo publicado em 19/4, colocado no site um dia antes, já atingiu mais de 700 comentários. O pseudo-intelectual porta-voz da Globo tem muito mais deméritos em sua carreira do que jornalismo de qualidade para justificar o destempero de suas palavras. Jornalismo que precisa se explicar é autopromoção.

Flavia Lima foi razoável em seu papel de ombudsman e deixou questões a desejar, como a ênfase no atraso do jornal atrapalhando o café da manhã ao invés de avaliar a comparação do governo atual com o de petistas, em emblemático editorial de abril, já abordado em artigo anterior no site Brasil 247 (https://www.brasil247.com/blog/a-perversidade-presidencial-nao-pode-contagiar) Mas seus números de atendimento apresentados como balanço final de seu período na função são instigantes e não explicam por que a porcentagem de mensagens de mulheres é tão baixa, sendo que o perfil do leitor da Folha mostra que respondem por 46% do total. Aceitariam melhor os ditames do jornal ou não se dispõem a se manifestar? Uma das dúvidas não respondidas que ficam.

Das queimas incompletas - Flavia Lima continua no jornal em outra função - gases esfumaçados fazem com que seus colunistas alucinem. Dois deles são aqui representados.

A pseudo-arrependida Catarina Rochamonte emula os integrantes do desgoverno federal ao não admitir seus erros e sai atirando para todo lado, como estratégia de defesa. Não sei que tipo de alucinógeno está consumindo ao postular uma chapa "Lula-Renan 2022", mas ignora que, se a Lava Jato sucumbiu, foi por ação exclusiva da megalomania criminosa de Moro e Dallagnol. Está, portanto, apta a ocupar um carguinho lá, mesmo não sendo militar.

Por fim, providencialmente, Hélio Schwartsman se esqueceu de Michel Temer e sua PEC do fim do mundo, ao analisar um futuro sombrio que se descortina em nosso país. Para chegar ao desgoverno atual, pulou direto do governo Dilma. Insiste na tese já esgarçada da falta de equilíbrio fiscal, quando, especialmente no segundo mandato da petista, ela não teve condições de corrigir os erros econômicos pela oposição do Parlamento capitaneada pelo derrotado e inconformado Aécio Neves.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador na Unesp, membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, membro da Academia de Letras de Lorena e da Academia Campineira de Letras e Artes