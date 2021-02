Dallagnol falou em 'arrancar e queimar a cabeça' de Lula e disse que sentiria "tesão" em escrever sua denúncia

Lula / Deltan Dallagnol (Foto: Felipe L. Gonçalves/Brasil247 | Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

"Quem pode arrancar a cabeça do nosso alvo e queimar é a OAS", escreveu o procurador, em fevereiro de 2016. Em outro trecho dos diálogos, afirmou, em referência à denúncia do triplex: "Conte comigo para contribuir com a reflexão sobre a redação, será um tesão escrever isso"

Por Lucas Vasques, Revista Fórum

Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, obtidos pela defesa de Lula, comprometem cada vez mais o ex-procurador da força-tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Em conversas de 2016, o procurador chega a afirmar que sentiria "tesão" em escrever denúncia contra o ex-presidente.

Em 16 de fevereiro de 2016, Dallagnol mostrava desespero com a falta de provas contra Lula: "Estou pensando aqui. É possível que [José Carlos] Bumlai saiba de origens de $ para Lula que não seja da nossa investigação", disse ele, em troca de mensagens com colegas.

O procurador se referia ao pecuarista, amigo de Lula. Em delação, ele disse que teria emprestado um engenheiro e um arquiteto para a reforma do sítio de Atibaia (SP) atribuído a Lula.

