Termina primeira etapa do Festival de Cinema Latino-Americano em Cuba

Havana, 13 dez (Prensa Latina) A primeira etapa do 42ú Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano termina hoje em Cuba, mas o evento continua aberto porque sua jornada competitiva será em março de 2021.

Dividir a nomeação em dois períodos, esta foi a solução que os seus organizadores encontraram perante a difícil situação desencadeada pela Covid-19 em todo o mundo.



Dada a resistência ao cancelamento do tradicional em dezembro, optou-se pela realização de um festival expositivo, de 3 a 13, que levou à projeção nesta capital de cerca de 100 obras audiovisuais contemporâneas e de alta qualidade.



As seções América Latina em Perspectiva e Panorama Internacional Contemporâneo lotaram os cinemas 23 e 12, Riviera, Yara, La Rampa e Acapulco, desta capital, durante 10 dias, onde foram seguidas rígidas medidas sanitárias e - para proteger os espectadores - trabalharam com capacidade reduzida.



Os filmes apresentados em dezembro vieram da Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Grã-Bretanha, México, Peru, República Dominicana, Venezuela, Honduras, Cuba, Porto Rico e Colômbia, entre outros países.



Sob o lema 'O que o médico receitou', a imagem promocional da 42ª edição faz alusão à medicina e ao pessoal da saúde, em agradecimento pelo seu trabalho perante a Covid-19; razão pela qual as etapas deste festival são faladas como duas doses de um medicamento, cada uma com propostas exclusivas e atuais.



Na segunda, de 11 a 21 de março de 2021, estão previstos o concurso, as conferências e o debate em torno do tema proposto desde o encerramento do festival anterior: o cinema jovem na América Latina.



Para fechar a primeira etapa do evento, a exibição de Running for the Revolution, da Grã-Bretanha; Onde as bruxas e nossos filhos voam do Brasil; Deusa do asfalto, do México; 90 minutos, de Honduras; Um crime comum e O silêncio do caçador, da Argentina; e a paixão de Javier, do Peru, entre outros títulos.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=36857&SEO=termina-primeira-etapa-do-festival-de-cinema-latino-americano-em-cuba

Foto: Por User:Nightstallion - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7400206