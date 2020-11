Jovem cineasta assassinado no Brasil

Brasília, 11 nov (Prensa Latina) O cineasta brasileiro Cadu Barcellos, 34, foi esfaqueado até a morte terça-feira no estado do Rio de Janeiro, confirmaram hoje amigos e mídia jornalística.

Segundo o amigo William Oliveira, o cineasta foi 'assassinado, possivelmente por causa de um celular, um Riocard (bilhete eletrônico) e um punhado de reais '.



O portal de notícias G1 destacou que Barcellos saiu da região da Pedra do Sal, no bairro de Saúde do município de Santo Cristo de Río, em carro Uber (aplicação de transporte) com um amigo, que ia para o sul do Rio, e desembarcou poucos quilômetros depois, no Centro.



Perto da saída do metrô foi atacado por desconhecidos. O cineasta foi visto gritando por ajuda, mas caiu alguns metros depois e morreu no local.



A Polícia Civil informou que abriu inquérito para apurar as circunstâncias do crime e que encontrou 'ferimentos causados por um instrumento cortante, principalmente na região



do tórax '.



Barcellos, que deixou mulher e um filho de dois anos, foi codiretor do longa-metragem Cinco Favela-agora tempos para nós e trabalhamos para televisão e internet.



