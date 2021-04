Perfeitos desconhecidos











ENSAIO DE IMPRENSA

20 de Abril | 16h30 | Teatro Maria Matos, Lisboa

Ordem de Trabalhos



16h30 2/3 cenas (com repetição) para TV e Fotógrafos

17h00 Entrevistas

Não haverá ensaio corrido para a a imprensa durante a tarde, mas convidamos os meios que queiram assistir ao espectáculo na íntegra, para fins de cobertura, a estarem presentes no *Ensaio Solidário, a ter lugar na noite do mesmo dia, pelas 20h.



Confirme a sua presença até às 13h do dia 19 de Abril e indique se pretende assistir também ao ensaio solidário.

* Sujeito à disponibilidade da sala

















LISBOA

Teatro Maria Matos a partir de 21 de Abril de Quarta a Domingo



Ensaio Solidário (esgotado ): 20 de Janeiro - Receitas revertem a favor da União Audiovisual



Bilhetes já à venda na Ticketline, Fnac, bilheteiras dos teatros e locais habituais.









Sinopse

TODOS TEMOS UMA VIDA SECRETA

Um grupo de amigos de longa data organiza um jantar. A anfitriã propõe um jogo: cada um deixa o telemóvel sobre a mesa e cada mensagem ou chamada que chega é lida e ouvida por todos, afinal entre amigos não há segredos.

Alguém tem algo a esconder? Jogamos?

A partir deste momento as surpresas e reviravoltas sucedem-se em espiral.

Alternando entre o drama e a comédia, os segredos de cada um serão revelados, no final da noite nada será como dantes e os amigos descobrem que são, afinal, Perfeitos Desconhecidos.



Texto Paolo Genovese

Encenação, Tradução e Adaptação Pedro Penim

Cenário Joana Sousa

Figurinos Joana Barrios

Desenho de Luz Luís Duarte

Vídeo Joana Linda

Assistente de Encenação Bernardo de Lacerda

Produção Força de Produção



Com Ana Guiomar, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Samuel Alves, Sara Barradas



TEATRO MARIA MATOS | ESTREIA 21 DE ABRIL

Quarta a Sexta às 20h00 | Sábado e Domingo às 10h30 - Até 2 Maio

Quarta a Sábado às 20h00 | Domingo às 17h

Bilhetes: Plateia - 20€ / Balcão - 16€



































Teresa Sequeira







www.forçadeprodução.pt