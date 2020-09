Lançamento: 13 Setembro

O livro chega às lojas a 18 de Setembro

Este é o sétimo livro de Filipe Melo e também a sétima colaboração com Juan Cavia, dando continuidade à parceria iniciada em 2009 com o lançamento do primeiro título da trilogia Dog Mendonça e Pizzaboy ( Tinta-da-China, Dark Horse Comics). Balada para Sophie continua um caminho, iniciado em Os Vampiros ( Tinta-da-China, 2016 ) e Comer / Beber ( Tinta-da-China, Paquet, 2017 ), por paisagens narrativas mais profundas e complexas representando até à data, a mais ambiciosa, íntima e comovente aventura da multipremiada dupla de autores.



O livro é editado em Portugal pela Tinta-da-China e será editado internacionalmente pela norte-americana IDW Publishing, com o selo da prestigiada Top Shelf Productions, em França, pela Editions Paquet e na Polónia, pela Mucha.

BALADA PARA SOPHIE

Sinopse



Cressy‑la‑Valoise, 1933

Dois jovens pianistas, nascidos numa pequena vila francesa, cruzam‑se num concurso local. Julien Dubois, o herdeiro privilegiado de uma família rica, e François Samson, o invisível filho do responsável pela limpeza do teatro. Nessa noite, um deles venceu.

Cressy‑la‑Valoise, 1997

Uma enorme mansão é abalada pela inesperada visita de uma jornalista. Numa nuvem de cigarros e memórias, algures entre a realidade e a fantasia, Julien vai compondo, como numa partitura, uma história sobre o preço do sucesso, rivalidade, redenção e pianos voadores.

Afinal, algum deles alguma vez terá vencido?

E haverá ainda alguma música por tocar?



320 páginas

PVP €36

Força de Produção