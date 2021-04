Príncipe Filipe: O marido da Rainha Elizabeth II da Inglaterra morre

O marido da Rainha Elizabeth II da Inglaterra morre

Londres 9 Abr (Prensa Latina) O príncipe Felipe, marido da rainha Elizabeth da Inglaterra, morreu hoje com 99 anos de idade, informou o Palácio de Buckingham em um comunicado.

Segundo o texto divulgado pela realeza, o também duque de Edimburgo 'morreu em paz' esta manhã no Castelo de Windsor, onde o casal real se refugiou da pandemia DO Covid-19 desde o ano passado.



Philip foi casado com o monarca da Inglaterra de 94 anos por mais de sete décadas, tornando-o consorte mais antigo da história real britânica.



