Dia Internacional da Mulher comemorado com concertos 'online'

A Câmara Municipal de Setúbal e a União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas propõem concertos em diferentes registos musicais, para ver em casa a partir das 21h.

A soprano Ana Tomás, a harpista Beatrix Schimdt e a actriz Manuela Couto juntaram-se na Igreja do Convento de Jesus para um concerto previamente gravado, que será transmitido esta segunda-feira na página do Facebook e no canal do Youtube da Câmara Municipal de Setúbal.

No espectáculo, as três artistas apresentam obras musicais e literárias «que reflectem a criatividade da mulher e homenageiam as conquistas femininas nos mais diversos contextos étnicos, culturais, socio-económicos e políticos», lê-se num comunicado do Município sadino.

A harpa de Beatrix Schimdt e as vozes de Ana Tomás, que interpreta peças musicais, e de Manuela Couto, na declamação de poesia, são acompanhadas ao piano por Gonçalo Simões.

Sons de Cabo Verde, Brasil e Portugal

«Três Mulheres, Três Culturas», assim se intitula o espectáculo promovido pela União das Freguesias de Almada Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, que junta as vozes e ritmos de Ana Firmino, Valéria Carvalho e Silvana Peres.

A cantora e actriz da Ilha do Sal, Ana Firmino, «traz-nos as mornas de Cabo Verde que se encontram com a bossa nova da cantora e actriz brasileira Valéria Carvalho e dançam com o fado multicultural da portuguesa Silvana Peres», refere-se na apresentação.

O concerto, que é uma homenagem às mulheres e à diversidade, será transmitido nas redes sociais, YouTube e Facebook, da autarquia.

TÓPICO

https://www.abrilabril.pt/local/dia-internacional-da-mulher-comemorado-com-concertos-online