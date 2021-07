Diu: Turismo começa a recuperar

Com a diminuição dos casos de Covid-19 nesta estância popular de Gujarat, e com a recuperação dos efeitos do ciclone Tauktae em Maio, que causou grandes danos, as praias de Diu estão abertas e o turismo começa a voltar.

Diu, um antigo território português na costa ocidental da India, é uma estância balnear muito popular no estado de Gujarat. Em Maio foi devastado pelo ciclone Tauktae, culminando uma sazão turística para esquecer por causa da pandemia de Covid-19.

Agora, com o final do recolher obrigatório no início de Junho, com a diminuição dos casos de Covid-19 e com obras de recuperação depois do ciclone, o turismo está de volta, aumentando no mês de Junho de zero por cento de taxa de ocupação para 35%.

As autoridades esperam que em Agosto tudo esteja a funcionar plenamente para a época dos festivais.

Pravda.Ru

Foto: Parte da fortaleza de Diu https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Diu_fort%2C_India.JPG

