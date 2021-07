Portugal: Os Verdes vigilantes contra descargas em rios

O Partido Ecolígico-Os Verdes mantem de perto a vigilância sobre o Rio Paiva, por causa de uma situação demonstrando mais um exemplo de falta de responsabilidade e falta de respeito pelo meio ambiente.

O Partido Ecológico-Os Verdes entregou esta semana na Assembleia da República um Projeto de Resolução para a implementação de medidas para a monitorização, despoluição e valorização no bacio hidrográfica do Rio Paiva e seus afluentes, "por forma a evitar e a dissuadir as descargas ilegais de águas residuais".

Considera ainda a necessidade das autoridades tomarem as diligências necessárias para que entre em funcionamento a nova ETAR do Arinto, e a desativação da ETAR da Ponte Pedrinha, que considera não ter "as condições necessárias para o tratamento dos efluentes".

O PEV pede a expansão da rede de saneamento e a sua melhoria e que seja valorizado o contéudo ambiental, cultural e paisagística do Rio Paiva e seus afluentes. Nisto é importante uma campanha de sensibilização pública junto com as empresas, com escolas e a população em geral "no sentido de evitar práticas que conduzam à poluição das águas através de descargas sem o devido tratamento ou da deposição de resíduos sólidos, nomeadamente de resíduos de plástico nas margens dos cursos de água".

