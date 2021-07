Goa: Escultura histórica abandonada

Na fronteira entre Goa e Maharashtra, em Maneri, Dodamarg taluka, a escultura de Umasahita Shiva, em pedra, jaz abandonada, testemunha da histórica ligação de Goa com a região de Konkan, antes da chegada dos portugueses.

Em entrevista com Times of India, professor Sanket Naik, de Sal, Bicholim, diz que "a escultura jaz no ar livre em Bademiwadi, Maneri a 250 metros da fortaleza de Pathankot...é testemunha da rica história e património da região de Goa-Konkan".

Foto: Shiva

