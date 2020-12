Pandemia será foco de uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU

Nações Unidas, 3 dez (Prensa Latina) A Assembleia Geral das Nações Unidas será hoje sede de uma sessão especial para discutir a resposta à pandemia da Covid-19 e os esforços coletivos para superar a crise após o novo coronavírus.

Neste evento - quase virtual - líderes mundiais, diretores de agências da ONU e especialistas internacionais discutirão, entre outras questões, a necessidade de considerar as vacinas da Covid-19 como um bem público, acessível a todas as pessoas.



Aspectos da recuperação econômica e social e como lidar com os impactos da pandemia também serão discutidos.



De acordo com Volkan Bozkir, presidente da Assembleia Geral da ONU em sua 75ª sessão, o desenvolvimento humano está em vias de declinar neste ano de 2020, o que será a primeira vez desde que o índice foi medido.



Agora, devemos estar à altura do desafio, e esta reunião especial é um passo importante no esforço coletivo para superar a pandemia, disse o diplomata turco em sua conta oficial no Twitter.



O chefe da maior agência das Nações Unidas também acrescentou que é urgente garantir que a resposta atenda às necessidades das gerações presentes e futuras.



A Covid-19 afeta todas as pessoas, em todas as partes do mundo, salientou Bozkir, e insistiu que o multilateralismo pode ajudar muito na recuperação.



O evento especial desta quinta-feira tem o objetivo de proporcionar à comunidade internacional uma oportunidade de avaliar e aperfeiçoar sua resposta coletiva à pandemia, diz a convocação para a reunião.



Com continentes inteiros experimentando um ressurgimento de casos, acrescenta o texto, viver juntos e administrar impacto e consequências da Covid-19 é a nova realidade global da qual ninguém pode escapar.



É por isso que é tão importante dialogar sobre os impactos da pandemia nos indivíduos, sociedades e economias, e discutir a resposta multifacetada e coordenada necessária para enfrentar esta crise, disse a declaração da ONU.



A sessão especial de dois dias da Assembleia Geral permitirá a muitas partes interessadas compartilhar suas experiências na luta contra o novo coronavírus, refletir sobre a resposta global até hoje e forjar um caminho unido, coordenado e centrado nas pessoas, enfatiza.



Segundo seus organizadores, este primeiro dia consistirá de um segmento de abertura seguido de um debate geral, que se concentrará nas experiências dos Estados-membros e no qual se espera a participação do Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.



Enquanto isso, o diálogo interativo de amanhã incluirá uma série de painéis moderados, que cobrirão aspectos-chave como a resposta sanitária e humanitária do sistema das Nações Unidas, o caminho para uma vacina Covid-19, o impacto socioeconômico da pandemia e os caminhos para uma melhor recuperação.



jf/ifb/vmc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=36646&SEO=pandemia-sera-foco-de-uma-sessao-especial-da-assembleia-geral-da-onu