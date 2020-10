Intimidades a partir de Woody Allen





Dramaturgia e direcção de projecto: Joana Furtado e Jorge Gomes Ribeiro

Encenação: Jorge Gomes Ribeiro

Com: André Nunes, João Cabral, Rita Brutt, Rita Fernandes e Sofia Nicholson

SINOPSE

O fenómeno da infidelidade e as reflexões e neuroses da escrita de Woody Allen são reflectidas neste brilhante espectáculo de comédia. Dois casais e uma amante são produto da má comunicação, da insatisfação e das aspirações deste mundo cada vez mais moderno. Um tipo de relação histérica que procura um sentido de vida, uma sustentação de uma existência cada vez mais precária nas relações, na idade da infidelidade e numa ideia primária de vulgarização de relações sociais, da vida, da morte e do amor.

Afinal qual a origem do amor?

E há quanto tempo anda às voltas? E onde é que está a ciência ou a psicologia quando alguém pensa nos enigmas eternos? O amor começou com uma explosão ou com a palavra de Deus? Se foi com a palavra de Deus será que foi sussurrada ou com um grito que ecoou até ao infinito do Cosmos. Só pode ter sido um grito!...



Ficha Artística/Técnica

Elenco André Nunes, João Cabral, Rita Brutt, Rita Fernandes e Sofia Nicholson

Dramaturgia e Direcção de Projecto Joana Furtado e Jorge Gomes Ribeiro Encenação Jorge Gomes Ribeiro Espaço Cénico Jorge Gomes Ribeiro

Sonoplastia Hugo Furtado Guarda-roupa Rita Fernandes Design Gráfico João Afonso Web-design e Multimédia Magaworks Fotografia Pedro Sadio e Vítor Teixeira Direcção de Comunicação Rita Fernandes e Quimbé Produção Executiva e Comunicação Quimbé Direcção de Produção Ana Patrícia Ramos

Produção Companhia da Esquina



INFORMAÇÕES ÚTEIS

Teatro Villaret

7 de Outubro a 26 de Novembro

Quartas e Quintas às 21h30

Bilhetes: 15€ ( à venda nos locais habituais)

Força de Produção