Moçambique: Agressão a jornalistas por Polícia Municipal em Nampula

De acordo com AIM; o capítulo moçambicano do órgão regional de liberdade de imprensa MISA (Media Institute of Southern Africa) condenou veementemente a polícia municipal da cidade de Nampula por um ataque físico a quatro jornalistas na terça-feira.

De acordo com um comunicado de imprensa do MISA-Moçambique, as vítimas da agressão policial trabalham todas em estações de televisão privadas. Eram eles Leonardo Gimo da TV Sucesso, Faizal Abudo e Simão Mugas, repórter e cinegrafista da TV Muniga, e Emerson Joaquim da Afro TV.

Foram aos escritórios da polícia municipal de Nampula, porque estavam a investigar a alegada detenção ilegal de três jovens pelas autoridades municipais.

O núcleo de Nampula do MISA-Moçambique disse que os três jovens pertenciam a uma associação que se autodenominava "Mentes Resilientes". Eles foram detidos pela polícia municipal supostamente porque, em um programa da TV Muniga, haviam denunciado um ataque físico, captado em um vídeo amador, pela polícia contra um comerciante informal.

Investigando o assunto, os quatro jornalistas dirigiram-se à delegacia municipal, onde foram recebidos por insultos e agressões físicas. Os policiais que atacaram os jornalistas eram chefiados pelo chefe de operações, Oliveira Maneque.

"A polícia não teve tempo de nos ouvir e compreender a nossa preocupação", disse Simão Mugas. "Em vez disso, eles nos acusaram de difamação e manchar a reputação da polícia".

Durante o ataque, uma motocicleta pertencente a Mugas foi roubada, e seu paradeiro atual é desconhecido. A polícia também apreendeu temporariamente a câmera de Gimo.

