Toyota: quando a lenda japonesa encontra o muro de 8,1% e o peso silencioso da engenharia chinesa

Quatro meses seguidos de queda. A Toyota, que por décadas definiu o ritmo do setor global, viu sua produção cair 8,1% em outubro, fechando o mês com pouco mais de 852 mil veículos. É um número que, isoladamente, poderia ser atribuído a oscilações de mercado ou à sazonalidade. Mas, como destaca o vice-presidente da União de Autoeserviços da Rússia, Alexei Pahomov, a história é mais complexa. Em entrevista à Pravda. ru, o especialista descreve o cenário não como uma crise pontual, mas como um choque estrutural, onde o peso da concorrência chinesa supera, em termos de impacto imediato, até mesmo o esfriamento da economia global e o encarecimento do combustível.

Photo: commons.wikimedia.org by Dietmar Rabich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota GR Supra

A tese de que a retração da demanda por veículos a combustão é o principal fator de pressão encontra uma forte resistência ao se observar a distribuição das perdas. Se o problema fosse apenas o ciclo econômico, esperaríamos uma erosão generalizada de market share. O que os dados mostram é outra coisa: enquanto os conglomerados japoneses perdem terreno, os fabricantes chineses expandem agressivamente. Pahomov argumenta que a 'aposta' chinesa foi construída ao longo de duas décadas. Não se trata apenas de subsídios governamentais, mas de uma engenharia logística e industrial que envolveu desde o acúmulo de recursos internos até a absorção de fábricas e tecnologias europeias. Essa acumulação permitiu que a China não apenas produzisse para o mercado interno, mas começasse a exportar com uma margem de preço que desafia a lógica tradicional de custos de manufatura.

Para entender a magnitude dessa mudança, é preciso olhar para a cadeia de suprimentos. A indústria automotiva tradicional opera com uma lógica de especialização e complexidade de fornecedores. A ascensão chinesa, no entanto, demonstra uma capacidade de verticalização que redefine essa estrutura. Ao controlar mais elos da produção — da bateria ao software embarcado -, esses fabricantes reduzem a dependência de terceiros e, consequentemente, a margem de lucro dos concorrentes tradicionais. É aqui que entra a dimensão humana e econômica do choque: a transferência de capacidade produtiva e, com ela, de empregos e centros de competência, para o Leste Asiático.

"Acho que há outros problemas, mas em maior grau a situação é influenciada pela concorrência no mercado automotivo, que hoje força o consumidor a optar com mais frequência por carros que não são de marcas japonesas", avalia Pahomov. Essa afirmação toca em um ponto nevrálgico: a percepção de valor. O consumidor, antes guiado pela reputação de durabilidade das marcas japonesas, agora faz uma comparação mais racional entre oferta, preço e funcionalidade. E é nesse campo que a balança tem pesado contra a tradição.

A guerra dos preços e a nova geometria do custo

Um dos fatores mais subestimados na análise da Toyota é a compressão das margens de lucro causada pela paridade de preços. No passado, a diferença de custo entre um carro japonês e um europeu era justificável por tecnologias proprietárias e padrões de qualidade distintos. Hoje, com a eletrificação e a digitalização dos veículos, essas diferenças técnicas tendem a se homogeneizar.

Um exemplo prático dessa convergência é a indústria europeia, onde marcas alemãs e francesas já utilizam motores unificados produzidos em plantas compartilhadas para reduzir custos. Se a 'base' mecânica tende a ser a mesma, a vantagem competitiva migra para o preço e a velocidade de entrega. Nesse cenário, a engenharia japonesa, historicamente admirada por sua eficiência, enfrenta um dilema: ela é excelente, mas não é mais única. E o mercado pune o que é único, porém mais caro.

"A diferença de preço entre carros de marcas diferentes é insignificante ou, se for significativa, realmente reflete as diferenças entre eles. Isso se aplica ao equipamento, funcionalidade, construção e materiais usados", explica o especialista. Em outras palavras, quando o delta de preço entre um Toyota de alta gama e um concorrente chinês ou europeu se reduz para menos de 5%, o argumento de 'status' ou 'confiança histórica' perde força para o comprador médio, que passa a exigir mais por menos dinheiro.

O teste do elétrico: quando a tradição encontra a nova física

A transição para veículos elétricos e híbridos é o campo de batalha definitivo. Aqui, a Toyota, com seu histórico focado em híbridos, tentou manter uma posição de liderança. No entanto, a resposta chinesa, exemplificada por modelos como os da BYD, apresentou uma abordagem diferente: integração mais profunda entre bateria, chassi e software, muitas vezes com preços de lançamento que desafiaram as expectativas de rentabilidade da indústria.

Engenheiros da indústria ocidental e japonesa têm apontado questões sobre a complexidade de manutenção desses novos elétricos. Se por um lado a performance é competitiva, por outro, a arquitetura dos veículos chineses, em alguns casos, prioriza a redução de custo de produção em detrimento da facilidade de reparo e da longevidade da plataforma. Isso cria uma tensão interessante: o consumidor de hoje quer preço baixo e tecnologia de ponta; o consumidor de amanhã, que herda o veículo, enfrenta um desafio de manutenção.

A Toyota, percebendo essa pressão, tem revisado suas estratégias. A recente iniciativa de importar sedãs dos EUA para o Japão, mudando a direção do fluxo global de veículos, é um sintoma claro dessa adaptação. A empresa está reagindo à realidade de que a 'vantagem de fábrica' tradicional não é mais suficiente para garantir o volume. A aposta agora está na agilidade e na capacidade de competir no mercado emergente de elétricos, onde a China já consolidou uma vantagem logística e de escala que levará anos para ser erodida.

Enquanto a Europa lida com a incerteza regulatória e a China expande sua capacidade produtiva, a Toyota encontra-se em uma posição de reagente. A queda de 8,1% em outubro não é apenas uma estatística; é o som de uma engrenagem industrial tentando ajustar o ritmo em um mundo onde a regra do jogo mudou. A pergunta que fica não é se a Toyota se adaptará — ela sempre se adaptou -, mas se conseguirá fazer isso antes que a 'vantagem de escala' chinesa se torne o padrão global de mercado, redefinindo o que significa ser competitivo no século XXI.