Lada Azimut: o novo crossover russo é um presente ou uma aposta cega no desconhecido?

Lada Azimut: o sonho da novidade esbarra na frieza dos números. A partir de 1 de dezembro de 2026, os concessionários russos começarão a vender oficialmente o novo crossover. Para muitos, a perspectiva de levar para casa o primeiro lote é tentadora. Mas, entre o brilho do estande e a realidade do asfalto, existe um abismo que apenas o tempo e a mecânica revelam. A produção em Togliatti iniciou-se em 25 de setembro de 2026, com um ritmo atual de cerca de 50 unidades diárias. A meta para 2027 é ellers 20 mil veículos, embora a capacidade instalada da linha permita 70 mil por ano. A questão não é apenas a velocidade da montagem, mas o que está sendo montado.

Photo: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

O que realmente está disponível no lançamento

A oferta inicial é seletiva e geograficamente assimétrica. Moscou e São Petersburgo recebem os carros primeiro; em outras regiões, os salões podem ficar vazios até o meio de dezembro. Mais importante do que o local, é o que sob o capô. Apenas dois motores aspirados estão disponíveis no lançamento:

1.6 litros, 120 cv, com câmbio manual. Uma combinação honesta para quem valoriza previsibilidade e controle direto, suficiente para a cidade e estradas tranquilas.

1.8 litros, 132 cv, com câmbio CVT. Focado no conforto no trânsito denso, onde a suavidade vale mais que o torque extra.

Estas duas versões são exclusivamente dianteiras. O motor turbo de 150 cv com câmbio automático e a versão híbrida 4x4 ainda estão em testes. Eles não estão nos manuais, nem nas prateleiras. São promessas de um futuro próximo, não presentes no caixa.

O vazio do preço

A ausência de uma lista de preços fixa é o maior risco financeiro. A fábrica orientou o mercado para uma faixa 10% abaixo dos concorrentes diretos. Estimativas de mercado apontam um intervalo entre 2 e 2,5 milhões de rublos. Enquanto isso, a negociação fica nas mãos dos vendedores. Um desconto aqui, uma taxa de documentação ali, e o 'bom preço' inicial pode se diluir. A transparência é limitada; a cautela, obrigatória.

O custo da antecipação

Comprar cedo tem seus prazeres e seus perigos. O carro é novo, sem histórico, pronto para emplacamento. Não há filas intermináveis; o fabricante está mais focado no volume de 2027 do que no pânico de dezembro. Mas a novidade é também um experimento. Sem meses de estrada, ninguém sabe como a suspensão responde a buracos, como a eletrônica se comporta sob carga ou se o CVT apresenta as tão temidas 'doenças de infância'. A rede de assistência técnica pode enfrentar escassez de peças específicas, e os termos da garantia ainda precisam ser lidos com atenção. A revenda? Impossível prever como o valor cairá em dois ou três anos. A incerteza é parte do pacote.

O que fixar no papel antes de assinar

Se a decisão for seguir em frente, o contrato é a única armadura real. Promessas verbais não valem nada em tribunal. Antes de depositar o sinal, exija a escrita clara destes pontos:

VIN do veículo: se o carro já saiu da linha ou está a caminho, o número de chassi deve estar no contrato. Sem ele, você não sabe o que está comprando.

se o carro já saiu da linha ou está a caminho, o número de chassi deve estar no contrato. Sem ele, você não sabe o que está comprando. Especificação detalhada: todos os equipamentos, sistemas de segurança e itens de conforto devem estar listados por escrito. Nada de 'está incluído' no ar.

todos os equipamentos, sistemas de segurança e itens de conforto devem estar listados por escrito. Nada de 'está incluído' no ar. Preço final: o valor deve ser fechado, sem asteriscos ou condições de alteração na entrega.

o valor deve ser fechado, sem asteriscos ou condições de alteração na entrega. Data de entrega: um calendário concreto, não uma estimativa vaga.

um calendário concreto, não uma estimativa vaga. Reembolso: as condições para a devolução do sinal em caso de atraso ou arrependimento devem ser explícitas.

as condições para a devolução do sinal em caso de atraso ou arrependimento devem ser explícitas. Itens opcionais: tapetes, alarmes e proteção anticorrosiva devem ser itens separados, dos quais você pode recusar.

Confronto com o mercado

A escolha do Azimut depende do que há na vitrine ao lado. O Haval Jolion, a partir de 2.099.000 rublos, oferece motores turbo de 143 ou 150 cv, câmbio robótico e opção 4x4. A garantia de cinco anos (três principais, dois de serviço) oferece uma segurança conhecida, mesmo com custos de manutenção possivelmente mais altos. O Belgee X50, a partir de 2.199.990 rublos na versão aspirada e 2.169.990 na turbo (X50+), oferece uma plataforma consolidada e carros disponíveis imediatamente. Diante disso, o Lada Azimut só se justifica plenamente se o preço final for significativamente inferior a 2 milhões de rublos. Se a etiqueta se aproximar dos rivais, a vantagem diminui: menos potência, sem 4x4 inicial, e o peso da incerteza sobre a confiabilidade de longo prazo.

Decisão racional

Comprar agora faz sentido se o carro for urgente, o orçamento for rígido e você esteja em uma região com rede de concessionários forte. Caso contrário, a estratégia mais prudente é testar o carro em dezembro, mas esperar até a primavera de 2027. Aí, os preços oficiais estarão fixados, os estoques preenchidos e os primeiros proprietários terão compartilhado suas experiências com a neve e o gelo. A paciência, neste caso, não é apenas virtude; é economia.