Lexus ES 2026: do silêncio burocrático ao arranque predatório em 6,6 segundos

O Lexus ES sempre cultivou a imagem do "estudioso" da família: composto, silencioso, quase burocrático. É aquele sedã que não tenta impressionar com excentricidades, mas sim pela ausência completa de defeitos. No entanto, no modelo 2026, essa correção começa a dar lugar a algo mais visceral. Quando o sistema híbrido entra em cena e o velocímetro sobe com uma pressa que surpreende quem viaja no banco traseiro, percebemos que a Lexus finalmente decidiu injetar uma dose de adrenalina onde antes havia apenas etiqueta.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lexus ES 350

A aritmética da emoção

Os números, frios como são, escondem uma mudança drástica de temperamento. O novo ES 350h com tração integral agora dispara dos 0 aos 96 km/h (60 mph) em 6,6 segundos. Para quem não lembra, o ES 300h F Sport Handling do ano passado — que tentava ser esportivo através de ajustes de suspensão e molduras aerodinâmicas — levava 7,9 segundos para percorrer a mesma distância. Uma diferença de 1,3 segundo em um sedã executivo não é apenas um detalhe técnico; é a transição entre um deslize suave para longe do semáforo e um arranque predatório que redefine o que esperamos de um carro de luxo médio.

A adição de 29 cavalos sobre a geração anterior pode parecer irrelevante em uma planilha, mas no asfalto ela se traduz em confiança. O segredo não está apenas na potência bruta, mas na arquitetura da hibridização. O motor elétrico e o motor a combustão agora trabalham em um ritmo mais sincronizado, eliminando aquela inércia característica. Enquanto o modelo 2023 entregava a força com certa hesitação, o 2026 responde ao comando do pé direito sem pedir permissão.

Do recato à autoconfiança

O prazer de dirigir o novo ES não reside na busca por recordes de pista, mas na precisão da resposta. No antigo ES, mesmo na versão F Sport, havia uma sutil reserva, como se o carro questionasse o motorista: "Você tem certeza de que quer acelerar agora?". No modelo 2026, essa dúvida desapareceu. A aceleração ocorre sem oscilações, sem pausas e sem aquele tempo de "reflexão" da máquina. Não é um esportivo, mas é um sedã que agora sabe que pode ser rápido e não tem medo de demonstrar isso.

Essa nova dinâmica não é agressão, é autoridade. É como alguém que possui força bruta, mas prefere usá-la com elegância. O Lexus ES 2026 não grita por atenção nem exibe músculos desnecessários; ele simplesmente se torna mais ágil. Para uma marca que passou décadas sendo sinônimo de previsibilidade, esse é o passo mais ousado dado recentemente.

O sistema híbrido, que outrora era visto como um compromisso em prol da economia de combustível, torna-se agora o motor de uma reinterpretação emocional. Quem escolhia o ES pela tranquilidade e suavidade agora ganha um argumento extra: ele também "sabe fazer". E faz isso com a elegância típica da casa, sem escândalos ou pressa desordenada.

Claro, os pilares sagrados da Lexus permanecem intocados: o isolamento acústico é impecável, o conforto é absoluto e a qualidade dos materiais continua no topo. Mas agora, a essa correção técnica, soma-se um caráter. Não é um personagem barulhento, mas é perceptível. O resultado é um carro que deixa de ser apenas a escolha "correta" para se tornar a escolha prazerosa.