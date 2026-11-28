BAW MPV M7: o monovolume chinês que traz câmbio automático e 7 lugares por preço de SUV compacto

Durante muito tempo, quem buscava um carro familiar espaçoso no mercado russo enfrentava um dilema árido: ou se apertava em SUVs de sete lugares derivados de compactos, ou mergulhava no risco de seminovos importados. O BAW MPV M7 chega para quebrar essa inércia, posicionando-se como um monovolume de proporções generosas com preços que orbitam os 2,47 milhões de rublos para a versão de passageiros e 2,32 milhões para o furgão de carga. O grande trunfo, aquele que faz o entusiastor de conforto suspirar, é a transmissão automática hidrodinâmica — um recurso que rivais diretos, como o Sollers SF1, ainda não conseguiram entregar.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый минивэн

A ergonomia do pragmatismo

Olhando para o M7, a primeira coisa que salta aos olhos é a escala. São 5,24 metros de comprimento e um entre-eixos de 3,2 metros, dimensões que impõem respeito e prometem fôlego interno. A configuração 2+2+3 é inteligente: na segunda fileira, as poltronas individuais com apoios de braço e ajuste longitudinal criam um corredor central amplo, facilitando a vida de pais com crianças que precisam acessar a terceira fileira sem a ginástica habitual. Já o banco traseiro, embora comporte formalmente três pessoas, entrega conforto real apenas para duas; o assento central é rígido, lembrando a austeridade de um transporte executivo básico. Um detalhe que revela a natureza utilitária do carro: para remover o banco traseiro, você não encontrará alavancas rápidas, mas precisará de uma chave de boca.

No painel, há um alívio para quem detesta telas onipresentes. O BAW manteve os botões físicos, permitindo que o motorista opere as funções por tato, sem desviar a atenção da estrada. O pacote de conveniência é honesto e focado no clima rigoroso: aquecimento de para-brisa, volante e bancos dianteiros, além de ventilação nos assentos da frente. Para quem viaja atrás, há um sistema de ar-condicionado dedicado com difusores no teto. Contudo, a economia aparece onde a mão do engenheiro foi conservadora: as janelas laterais da zona de passageiros não descem, limitando-se a pequenas aberturas deslizantes, e a central multimídia, embora traduzida, ignora a existência do Apple CarPlay e do Android Auto.

Alma de caminhão, ritmo de passeio

A arquitetura do MPV M7 não tenta esconder sua origem comercial. Na frente, temos a previsível suspensão McPherson; atrás, o conjunto é bruto: eixo rígido com feixes de molas de três lâminas. Na prática, isso significa que o carro ignora buracos e estradas vicinais castigadas, mas, quando está vazio, a traseira reage a cada junta de dilatação com saltos secos e nervosos. A vantagem concreta surge na altura do solo: 196 mm, protegidos por uma placa metálica sob o motor, o que permite encarar guias altas e trilhos profundos sem a angústia de raspar o assoalho.

Sob o capô, reina o conservadorismo: um motor 2.0 aspirado de 144 cv. Com bloco de ferro fundido, corrente de comando e injeção indireta, é a receita da durabilidade e da manutenção barata, aceitando gasolina AI-92. A transmissão automática de oito marchas trabalha em sintonia com esse motor, mas não espere pressa. O sprint de 0 a 100 km/h acontece em cerca de 14 a 15 segundos — um ritmo contemplativo. O consumo misto gira em torno de 12,5 litros a cada 100 km. Um ponto de atenção: a tração traseira exige cautela redobrada em pisos escorregadios e neve, tornando o investimento em pneus de alta qualidade não um luxo, mas uma necessidade de segurança.

A realidade da escolha

Enquanto na China o mercado já conhece o M8 — uma versão híbrida de 230 cv e portas deslizantes -, essa versão não chegará à Rússia. O custo de importação elevaria o preço para além dos 4,5 milhões de rublos, aniquilando o principal argumento de venda do modelo: a acessibilidade.

Há, porém, ressalvas importantes para o comprador. A carroceria não possui galvanização completa, utilizando apenas a técnica de imersão em catáfora, o que exige atenção à corrosão a longo prazo. Além disso, os veículos entram via importação paralela, sem a Homologação de Tipo (OTTS) vigente. O distribuidor tenta mitigar essa incerteza oferecendo uma garantia de 5 anos ou 150 mil km, transformando o risco da importação particular em algo mais gerenciável. Para quem precisa de volume, espaço e a comodidade de não ter que trocar marchas manualmente, o M7 se firma como uma das opções mais racionais do mercado primário atual.