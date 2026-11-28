Novo BAIC T700 oferece até 500 cv combinados e capacidade de reboque de duas toneladas

O novo BAIC T700 chega ao mercado como a versão de série do conceito Beijing City Hunter, e ele traz consigo uma proposta que mexe com a cabeça de quem busca um SUV: o sistema E-REEV (veículo elétrico de autonomia estendida). Na prática, isso significa que você tem a agilidade de um elétrico, mas com um motor a gasolina que funciona essencialmente como um gerador para carregar as baterias. Para o proprietário, é a promessa de não ficar refém de tomadas em viagens longas, embora exija um olhar atento ao custo de manutenção de um sistema que combina dois mundos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Jetour G700

Presença urbana com alma de shopping

Com quase cinco metros de comprimento (4.973 mm) e uma largura generosa de 2.019 mm, o T700 impõe respeito visualmente. A distância entre eixos de 3.050 mm sugere um interior vasto, mas a configuração é para cinco passageiros. Se você sonha com trilhas pesadas, prepare-se para a realidade: os ângulos de entrada e saída (variando entre 22 e 29 graus) deixam claro que este é um "SUV de cidade". Ele segue a linha do BYD Fang Cheng Bao Ti7 — luxo e conforto primeiro, lama depois. O ponto positivo para a praticidade é o engate de reboque, capaz de puxar até duas toneladas, útil para quem tem um barco ou trailer, mas que não transforma o carro em um jipe de expedição.

A conta da potência: 500 cv e o custo real

A engenharia aqui é interessante: um motor turbo de 1,5 litro com 156 cv serve apenas para gerar energia. Quem move o carro são os motores elétricos. Na versão de tração traseira, são 272 cv; já na versão 4x4, um motor dianteiro de 224 cv soma forças, elevando a potência total para quase 500 cv.

Aqui entra o alerta para o bolso: potência bruta impressiona no semáforo, mas a economia real dependerá de quão eficiente é a gestão desse sistema híbrido. O proprietário deve considerar que o custo de propriedade não será medido apenas no preço do litro da gasolina, mas na eficiência do gerador e na vida útil das baterias. É um salto tecnológico que traz prazer ao dirigir, mas que impõe uma complexidade maior na hora da revisão.

Tecnologia e mimos internos

Embora a BAIC ainda não tenha liberado a lista completa, a tendência é seguir o padrão de luxo digital chinês. Podemos esperar um painel digital de 10,25 polegadas, uma tela central massiva de 15,6 polegadas e câmeras com visão 540 graus (que permitem "olhar através" do carro), além de head-up display. Para compensar a suspensão urbana, o modelo deve vir com modos de condução selecionáveis, diferencial eletrônico e a bateria protegida por placas metálicas — um detalhe essencial para quem decide arriscar um caminho de terra.

No interior, o conforto é prioridade: climatização multizona, frigobar e telas exclusivas para os passageiros. No entanto, sem preços oficiais e prazos de entrega, o T700 permanece como uma promessa tecnológica. A decisão de compra passará por um cálculo frio: vale a pena trocar a robustez de um 4x4 tradicional por um cockpit ultra-tecnológico e a potência de um elétrico com autonomia estendida?