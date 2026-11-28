O novo BAIC T700 chega ao mercado como a versão de série do conceito Beijing City Hunter, e ele traz consigo uma proposta que mexe com a cabeça de quem busca um SUV: o sistema E-REEV (veículo elétrico de autonomia estendida). Na prática, isso significa que você tem a agilidade de um elétrico, mas com um motor a gasolina que funciona essencialmente como um gerador para carregar as baterias. Para o proprietário, é a promessa de não ficar refém de tomadas em viagens longas, embora exija um olhar atento ao custo de manutenção de um sistema que combina dois mundos.
Com quase cinco metros de comprimento (4.973 mm) e uma largura generosa de 2.019 mm, o T700 impõe respeito visualmente. A distância entre eixos de 3.050 mm sugere um interior vasto, mas a configuração é para cinco passageiros. Se você sonha com trilhas pesadas, prepare-se para a realidade: os ângulos de entrada e saída (variando entre 22 e 29 graus) deixam claro que este é um "SUV de cidade". Ele segue a linha do BYD Fang Cheng Bao Ti7 — luxo e conforto primeiro, lama depois. O ponto positivo para a praticidade é o engate de reboque, capaz de puxar até duas toneladas, útil para quem tem um barco ou trailer, mas que não transforma o carro em um jipe de expedição.
A engenharia aqui é interessante: um motor turbo de 1,5 litro com 156 cv serve apenas para gerar energia. Quem move o carro são os motores elétricos. Na versão de tração traseira, são 272 cv; já na versão 4x4, um motor dianteiro de 224 cv soma forças, elevando a potência total para quase 500 cv.
Aqui entra o alerta para o bolso: potência bruta impressiona no semáforo, mas a economia real dependerá de quão eficiente é a gestão desse sistema híbrido. O proprietário deve considerar que o custo de propriedade não será medido apenas no preço do litro da gasolina, mas na eficiência do gerador e na vida útil das baterias. É um salto tecnológico que traz prazer ao dirigir, mas que impõe uma complexidade maior na hora da revisão.
Embora a BAIC ainda não tenha liberado a lista completa, a tendência é seguir o padrão de luxo digital chinês. Podemos esperar um painel digital de 10,25 polegadas, uma tela central massiva de 15,6 polegadas e câmeras com visão 540 graus (que permitem "olhar através" do carro), além de head-up display. Para compensar a suspensão urbana, o modelo deve vir com modos de condução selecionáveis, diferencial eletrônico e a bateria protegida por placas metálicas — um detalhe essencial para quem decide arriscar um caminho de terra.
No interior, o conforto é prioridade: climatização multizona, frigobar e telas exclusivas para os passageiros. No entanto, sem preços oficiais e prazos de entrega, o T700 permanece como uma promessa tecnológica. A decisão de compra passará por um cálculo frio: vale a pena trocar a robustez de um 4x4 tradicional por um cockpit ultra-tecnológico e a potência de um elétrico com autonomia estendida?
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A Força Aérea Brasileira intensifica a adoção de inteligência artificial para modernizar suas operações e aumentar a autonomia tecnológica, reduzindo a dependência de tecnologias estrangeiras e fortalecendo a segurança do espaço aéreo nacional.