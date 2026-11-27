Suzuki volta às ruas: o elétrico de 1 tonelada que faz a Dacia Spring parecer pesada e o luxo parecer desnecessário

Existe um tipo de elegância que nasce da economia. Não do luxo, mas da restrição inteligente. Quando a Suzuki resgata o nome Ignis para sua nova geração elétrica, não é apenas uma jogada de marketing. É um retorno às raízes do utilitário urbano, aquele carro que existe para resolver um problema específico com a menor complexidade possível. Em um mercado que corre para bater recordes de autonomia com baterias gigantes, o novo Ignis parece dizer que, para algumas cidades e alguns bolsos, menos é realmente mais.

Photo: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Suzuki Vision e-Sky

Estamos falando de uma máquina de proporções quase escultóricas: 3,57 metros de comprimento, 1,56 metro de largura e uma altura de 1,635 metro. A distância entre eixos de 2,46 metros posiciona-o no mesmo patamar do Honda Super-N, outro projeto que bebe da fonte da plataforma kei-car. Mas o verdadeiro segredo do Ignis está na balança. Com 1.080 kg de tara, ele se torna, neste momento, o automóvel elétrico "full-size" mais leve à venda. A Dacia Spring, que detinha esse título, perdeu o posto ao evoluir para um segundo peso mais pesado. Menos massa significa menos inércia, menos desgaste nos componentes de frenagem e uma previsibilidade física que nenhum software de estabilidade consegue replicar perfeitamente.

A física de uma curva de 9 metros

Para entender a proposta, é preciso olhar para o chão. O diâmetro de giro de 9 metros não é apenas um número no manual do proprietário; é a promessa de que o carro vai caber onde os SUVs elétricos de hoje ficam presos. É a diferença entre precisar de dois carros para fazer um paralela na Rua Augusta ou fazer com sobra de espaço. O anterior, a versão a combustão, já era um mestre de manobras, mas a elétrica refina essa lógica. Ela foi desenhada para ser girada, estacionada e esquecida em espaços onde a largura do carro é a única variável que importa.

Sob o capô — ou melhor, sob o cofre dianteiro — vive um motor elétrico de 63 cv e 98 libras-pé de torque. Alimentando-o está uma bateria LFP (fosfato de ferro e lítio) de 26 kWh. Não espere acelerações que tirem o fôlego. O objetivo aqui não é o drag, é o fluxo. A expectativa de autonomia gira em torno de 200 milhas, o que, em conversão prática para o nosso dia a dia, é o suficiente para semanas de uso urbano sem tocar no cabo de recarga, desde que se respeite a lógica da eficiência. A Suzuki ainda guarda os números oficiais de dinâmica, mas o casamento entre o motor modesto e a bateria LFP, conhecida por sua longevidade e segurança térmica, aponta para uma filosofia de durabilidade acima da performance bruta.

Ignis: do fogo à energia

Os latinos deram ao nome o significado de "fogo". Para Toshihiro Suzuki, presidente da marca, resgatar esse termo é uma forma de "acender uma nova energia" no segmento compacto. É uma referência poética, mas com lastro histórico. O nome pertenceu a duas gerações de pequenos carros a gasolina, vendidos entre 2000 e 2026. A Suzuki, que desde o lançamento do Suzulight em 1955 já vendeu mais de 90 milhões de veículos compactos (o Alto foi seu sucessor mais famoso), vê no Ignis elétrico a continuação natural dessa linhagem de acessibilidade.

É uma aposta ousada em um momento onde o elétrico tende a ser sinônimo de caro e complexo. Ao posicionar o carro na classe A e competir diretamente com o Renault Twingo e o Honda Super-N, a Suzuki está dizendo que a transição para a eletricidade não precisa ser uma mudança de vida financeira. É uma porta de entrada. As vendas começam no verão do próximo ano, mas o preço ainda é um mistério. Será que esse leve e ágil japonês consegue ser a escolha racional quando a conta chegar? A resposta dependerá de quanto a tecnologia custará na fatura final. Mas tecnicamente, a equação está fechada: menos peso, menos consumo, mais espaço no bolso. E isso, muitas vezes, é o suficiente para que o motor — qualquer motor — continue girando na cabeça do comprador.