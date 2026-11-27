O M7 muda de pele para o lado que você não vê: a nova geração aposta em invisibilidade para dominar a estrada

O Aito M7 atualizado esconde a maior parte da sua evolução onde os olhos não alcançam. Enquanto o visual permanece quase inalterado, o coração da máquina mudou de lugar e de natureza. A mudança central não é cosmética, mas estrutural: a arquitetura eletrônica foi substituída para suportar uma nova geração de inteligência de condução.

Photo: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Seres AITO M7

A base técnica é o sistema Huawei Qiankun ADS 5.0, que substitui a versão 4.0. A promessa do fabricante é ambiciosa: reservação total de todos os sistemas e prontidão para operações de nível 3 de autonomia. Para que isso não seja apenas um termo de marketing, a física do sensor precisou evoluir. O componente crítico agora é um LiDAR de 896 linhas, um salto significativo em relação aos 192 canais dos modelos anteriores, que eram exclusividade das versões de topo ou inexistiam nas configurações de entrada.

A densidade do dado

LiDAR funciona emitindo feixes de laser para mapear o ambiente. A quantidade de "linhas" define a resolução desse mapa. Pular de 192 para 896 canais significa que a nuvem de pontos gerada pelo sensor se torna consideravelmente mais densa. Isso não é uma questão de velocidade de processamento, e sim de geometria: o sistema capta objetos pequenos antes que eles se tornem ameaças e reduz drasticamente as áreas cegas ao redor do veículo. A informação que chega aos algoritmos de decisão é mais completa, o que permite ao carro interpretar o tráfego e os obstáculos com uma fidelidade espacial superior. É uma mudança na matéria-prima dos dados, não apenas na capacidade de processá-los.

Forma e função na carroceria

Externamente, as alterações são discretas, mas carregam intenções práticas. Na parte inferior do para-choque, as grelhas horizontais foram trocadas por uma malha de células menores em certas versões. A alteração sugere um ajuste fino na aerodinâmica ou, talvez, apenas uma nova assinatura visual. Mais óbvio são as novas soleiras retráteis, que facilitam o acesso ao habitáculo alto, embora imponham um custo de complexidade mecânica e massa adicional.

A roda agora é um item de catálogo fechado: apenas 21 polegadas. A opção de 20 polegadas, disponível no modelo atual, desapareceu. O aumento no diâmetro traz um benefício de conforto imediato — o perfil do pneu é mais alto, absorvendo melhor as irregularidades -, mas exige atenção. A banda de rodagem fica mais fina, o que aumenta a vulnerabilidade a buracos e bordas de meio-fio. É um troco clássico da engenharia: mais maciez em troca de uma margem de segurança física menor.

Dois novos tons de pintura entram na paleta: um verde jade descrito como "Florentino Frio" e um dourado inspirado no "Sol Quente". Internamente, a imprensa chinesa insinua um redesign, mas a ausência de imagens oficiais torna qualquer afirmação sobre o novo interior apenas uma hipótese. Sem evidência visual, o novo acabamento permanece no reino da especulação.

Propulsão e pesos

Segundo dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o M7 continuará em duas filosofias de propulsão: elétrica pura e híbrida plug-in. Ambas poderão vir com tração traseira ou integral. Na versão elétrica, a massa em ordem de marcha varia entre 2.545 kg e 2.715 kg, com velocidade máxima eletronicamente limitada a 200 km/h. Detalhes sobre a capacidade da bateria e a potência dos motores ainda são sigilosos.

O híbrido utiliza o motor a combustão como gerador primário, mantendo a massa entre 2.675 kg e 2.805 kg. Os números de consumo são impressionantes na teoria: 0,46 L/100 km para a tração integral e 0,40 L/100 km para a traseira, segundo o ciclo WLTP. Esses valores não representam o uso diário misto, mas sim o estado ideal de eficiência, onde o veículo opera quase exclusivamente em modo elétrico, usando o motor térmico apenas para recarregar as baterias ou em picos de carga extrema.

As dimensões se mantêm estáveis: 5.080 mm de comprimento, 1.999 mm de largura, 1.780 mm de altura e um entre-eixos de 3.030 mm. A configuração interna oferece 5 ou 6 assentos.

Lançado em 2022, o Aito M7 consolidou seu status de líder de vendas entre os crossover chineses na faixa abaixo de 300.000 yuans. Em 2024, o auge foi marcado por quase 194.000 unidades vendidas, e o acumulado até 2025 ultrapassou as 470.000 unidades. A nova geração será revelada no Salão de Guangzhou em 27 de novembro de 2026, com preços e datas de entrega ainda indefinidos.