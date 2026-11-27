O Aito M7 atualizado esconde a maior parte da sua evolução onde os olhos não alcançam. Enquanto o visual permanece quase inalterado, o coração da máquina mudou de lugar e de natureza. A mudança central não é cosmética, mas estrutural: a arquitetura eletrônica foi substituída para suportar uma nova geração de inteligência de condução.
A base técnica é o sistema Huawei Qiankun ADS 5.0, que substitui a versão 4.0. A promessa do fabricante é ambiciosa: reservação total de todos os sistemas e prontidão para operações de nível 3 de autonomia. Para que isso não seja apenas um termo de marketing, a física do sensor precisou evoluir. O componente crítico agora é um LiDAR de 896 linhas, um salto significativo em relação aos 192 canais dos modelos anteriores, que eram exclusividade das versões de topo ou inexistiam nas configurações de entrada.
LiDAR funciona emitindo feixes de laser para mapear o ambiente. A quantidade de "linhas" define a resolução desse mapa. Pular de 192 para 896 canais significa que a nuvem de pontos gerada pelo sensor se torna consideravelmente mais densa. Isso não é uma questão de velocidade de processamento, e sim de geometria: o sistema capta objetos pequenos antes que eles se tornem ameaças e reduz drasticamente as áreas cegas ao redor do veículo. A informação que chega aos algoritmos de decisão é mais completa, o que permite ao carro interpretar o tráfego e os obstáculos com uma fidelidade espacial superior. É uma mudança na matéria-prima dos dados, não apenas na capacidade de processá-los.
Externamente, as alterações são discretas, mas carregam intenções práticas. Na parte inferior do para-choque, as grelhas horizontais foram trocadas por uma malha de células menores em certas versões. A alteração sugere um ajuste fino na aerodinâmica ou, talvez, apenas uma nova assinatura visual. Mais óbvio são as novas soleiras retráteis, que facilitam o acesso ao habitáculo alto, embora imponham um custo de complexidade mecânica e massa adicional.
A roda agora é um item de catálogo fechado: apenas 21 polegadas. A opção de 20 polegadas, disponível no modelo atual, desapareceu. O aumento no diâmetro traz um benefício de conforto imediato — o perfil do pneu é mais alto, absorvendo melhor as irregularidades -, mas exige atenção. A banda de rodagem fica mais fina, o que aumenta a vulnerabilidade a buracos e bordas de meio-fio. É um troco clássico da engenharia: mais maciez em troca de uma margem de segurança física menor.
Dois novos tons de pintura entram na paleta: um verde jade descrito como "Florentino Frio" e um dourado inspirado no "Sol Quente". Internamente, a imprensa chinesa insinua um redesign, mas a ausência de imagens oficiais torna qualquer afirmação sobre o novo interior apenas uma hipótese. Sem evidência visual, o novo acabamento permanece no reino da especulação.
Segundo dados do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o M7 continuará em duas filosofias de propulsão: elétrica pura e híbrida plug-in. Ambas poderão vir com tração traseira ou integral. Na versão elétrica, a massa em ordem de marcha varia entre 2.545 kg e 2.715 kg, com velocidade máxima eletronicamente limitada a 200 km/h. Detalhes sobre a capacidade da bateria e a potência dos motores ainda são sigilosos.
O híbrido utiliza o motor a combustão como gerador primário, mantendo a massa entre 2.675 kg e 2.805 kg. Os números de consumo são impressionantes na teoria: 0,46 L/100 km para a tração integral e 0,40 L/100 km para a traseira, segundo o ciclo WLTP. Esses valores não representam o uso diário misto, mas sim o estado ideal de eficiência, onde o veículo opera quase exclusivamente em modo elétrico, usando o motor térmico apenas para recarregar as baterias ou em picos de carga extrema.
As dimensões se mantêm estáveis: 5.080 mm de comprimento, 1.999 mm de largura, 1.780 mm de altura e um entre-eixos de 3.030 mm. A configuração interna oferece 5 ou 6 assentos.
Lançado em 2022, o Aito M7 consolidou seu status de líder de vendas entre os crossover chineses na faixa abaixo de 300.000 yuans. Em 2024, o auge foi marcado por quase 194.000 unidades vendidas, e o acumulado até 2025 ultrapassou as 470.000 unidades. A nova geração será revelada no Salão de Guangzhou em 27 de novembro de 2026, com preços e datas de entrega ainda indefinidos.
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