Xpeng integra modelo VLA ao controle ativo do veículo em trânsito urbano

Xpeng redefine a relação entre o motorista e a eletrônica do veículo, substituindo a execução passiva de comandos por um controle contínuo em segundo plano. O projeto integra o modelo de inteligência artificial VLA diretamente aos componentes físicos do carro — acionamento, freios, direção e suspensão. Essa tecnologia chega ao mercado chinês em dezembro.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Xpeng P5 003

A decisão de engenharia visa eliminar as manobras redundantes do condutor que geram desperdício de energia. Em trânsito urbano denso, onde o alternamento constante entre acelerador e freio é frequente, o sistema assume a gestão do movimento assim que o pedal do acelerador é liberado. A eletrônica processa a velocidade dos veículos ao redor e os sinais de trânsito para modular a marcha em tempo real. De acordo com a Xpeng, essa lógica de operação aumenta o alcance do carro elétrico em ambientes urbanos em mais de 12%.

Segurança periférica e antecipação

Simultaneamente, a arquitetura incorpora o conjunto AEX360. Diferente dos sistemas de segurança convencionais, que priorizam o setor frontal, o AEX360 monitora o perímetro completo do veículo. Essa cobertura total permite que a máquina não apenas ajuste a velocidade, mas também replaneje a trajetória para desviar de obstáculos antes que eles se tornem críticos.

O mecanismo opera com base na previsão, analisando as condições da pista. A detecção prévia de neve ou poças d'água leva a eletrônica a modificar o comportamento dinâmico do carro proativamente. A implementação distingue-se por unir sistemas ativos à segurança passiva: com base na estimativa de risco, as bolsas de ar podem ser acionadas antes do ciclo padrão. A Xpeng afirma que essa funcionalidade estará disponível tanto nas novas unidades quanto nos veículos já vendidos.