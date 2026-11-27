Kaiyi X7 Kunlun: robotáxi da Yandex com sensores dedicados e hibridização

O Kaiyi X7 Kunlun não retorna ao mercado consumidor como um produto de prateleira, mas sim como uma plataforma de hardware para a frota de robotáxis da Yandex. Essa peculiaridade explica a atividade recente do distribuidor Votor Motos Russ, que, após a saída da marca da Rússia em maio de 2026, continuou a certificar a versão híbrida do modelo, negando formalmente planos de venda direta. O veículo foi reconfigurado para atuar como um centro computacional móvel, priorizando a percepção ambiental e a autonomia operacional sobre a experiência do motorista humano.

Photo: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотное такси и машина сопровождения

Percepção e processamento de dados

Para operar em tráfego urbano denso, o utilitário esportivo recebeu uma arquitetura sensorial densa: 11 sensores LiDAR, 18 câmeras e 4 radares. A engenharia desses sistemas exigiu a alocação física dos principais nós de percepção em blocos proeminentes nos para-lamas dianteiros e em uma estrutura adicional no teto. Essa disposição minimiza pontos cegos, mas altera significativamente a silhueta do carro, indicando que a forma segue a função de coleta de dados em tempo real.

O fluxo de dados gerado por esses sensores é processado por duas unidades de computação e um módulo de posicionamento espacial. Essa configuração permite que o veículo transporte até três passageiros mantendo um volume de bagageiro versátil, variando de 546 a 1.566 litros, o que atende a diferentes cenários de transporte urbano.

Arquitetura híbrida e autonomia

A base mecânica escolhida é um híbrido em paralelo, uma decisão técnica que equilibra as limitações da eletrificação pura e as imperfeições do motor a combustão tradicional. O sistema combina um motor turbo de 1,5 litro, um motor elétrico e uma transmissão 1DHT, resultando em uma potência combinada de 360 cv. Essa configuração visa superar a restrição de tempo de recarga dos veículos 100% elétricos, enquanto oferece a suavidade e a eficiência energética necessárias para o centro das cidades.

A bateria, com capacidade de 27,2 kWh, fornece uma autonomia elétrica de 210 km. Isso permite que o robotáxi execute uma parte significativa de sua jornada em modo elétrico, utilizando o motor a combustão como gerador de energia ou como acionamento auxiliar para estender o alcance total. O custo dessa versatilidade é a complexidade adicional da unidade de potência em comparação com plataformas exclusivamente elétricas.

Segundo dados da Autostat Info, 173 unidades desse modelo foram registradas na Rússia em outubro de 2026. Essa frota específica está destinada a entrar em operação em Moscou, iniciando nas áreas de Maryino e Lyublino, onde o serviço de transporte autônomo da Yandex Go já é disponibilizado aos usuários.