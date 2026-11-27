Mate Rimak defende arquitetura híbrida do Bugatti Tourbillon frente à imposição elétrica

Mate Rimak, CEO da Rimac Automobili, que controla a Bugatti, explicou em entrevista à Classic Driver por que o sucessor do Chiron adotou uma arquitetura híbrida com motor V16, em vez de uma propulsão elétrica pura. A decisão não foi apenas técnica; o Conselho de Administração da Volkswagen, que inicialmente planejava um SUV elétrico baseado na plataforma do novo modelo, impôs a criação de um supercarro elétrico para otimizar custos. Rimak, contudo, defendeu com sucesso a solução híbrida, resultando no Tourbillon, equipado com o V16 desenvolvido pela Cosworth.

Photo: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen I.D. Buggy

Tensões comerciais e riscos no setor automotivo

Paralelamente à evolução produtiva europeia, o setor automotivo na América do Norte enfrenta uma crescente instabilidade comercial. As negociações entre os Estados Unidos e o Canadá entraram em impasse, com o setor de veículos sendo o principal obstáculo. Após o colapso das discussões no verão, o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas de 50% sobre peças e veículos canadenses até o início de 2027. Embora a ordem executiva não tenha sido assinada e o tema tenha ficado em silêncio público, Brian Kingston, diretor executivo da Canadian Automotive Parts Manufacturers' Association, alertou que a ameaça permanece relevante. Segundo ele, as atuais políticas dos EUA já causaram danos à economia local, forçando os fabricantes canadenses a buscam acordos antes do prazo-limite.

Desempenho financeiro e iniciativas tecnológicas

O cenário global do setor permanece volátil. A Polestar reportou uma queda de 14% na receita no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, apesar de um pequeno aumento de 1% nas vendas. A empresa prevê custos adicionais devido à sua saída forçada do mercado americano. Na Volkswagen Group, Frank-Stefan Walliser, chefe da Bentley, confirmou que o protótipo Bentayga X, focado em uso off-road, é considerado para produção em série, embora sem datas definidas.

No campo tecnológico, a Porsche lançou a segunda geração de sua dashcam, integrada ao aplicativo móvel oficial e instalada pelos concessionários, reforçando a tendência de acessórios eletrônicos próprios. Na Europa, o processo regulatório segue lento: a votação do Parlamento Europeu sobre a aprovação do sistema Full Self-Driving da Tesla em todo o bloco foi adiada para 15 de dezembro. O pré-aprovação nos Países Baixos exige mais amplo consenso para uma implementação geral.

Em conflitos trabalhistas no Canadá, o sindicato Unifor ingressou com ação judicial contra a Stellantis, protestando contra a venda da fábrica em Brampton (Ontário) para a Roshel, uma subcontratada de defesa. A Stellantis acusa o sindicato de obstruir o auditamento ambiental necessário do local.