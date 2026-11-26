Genesis GV60 Magma: A aposta elétrica na visceralidade de um motor a combustão

A Genesis decidiu preencher a lacuna de performance em sua identidade de marca com a criação da divisão Magma. Lançada em 2024, a iniciativa não se limita a pacotes de acessórios ou ajustes superficiais, mas estabelece-se como uma unidade de engenharia dedicada a enfrentar rivais consolidados, como as linhas Mercedes-AMG, BMW M, Audi RS e Porsche.

Photo: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Genesis GV60 Magma

A dinâmica do GV60 Magma: sensação além dos números

O GV60 Magma surge como a primeira materialização dessa filosofia em série. Equipado com dois motores elétricos que entregam 641 cv e 790 Nm de torque, o crossover atinge os 100 km/h em 3,4 segundos. Contudo, a característica central do veículo não reside na aceleração linear, mas na tentativa de mimetizar a visceralidade de um carro a combustão.

A implementação da tecnologia Virtual Gearshift introduz trocas simuladas de marchas sequenciais, com limitador de giro em 9.000 rpm e borboletas físicas no volante, conferindo ao propulsor elétrico um ritmo de condução definido. No aspecto dinâmico, o GV60 Magma apresenta modificações estruturais concretas: é 20 mm mais baixo e 50 mm mais largo que a versão padrão. O conjunto, que inclui suspensão adaptativa, pneus de alta performance e freios superdimensionados, foi calibrado em cenários extremos, do gelo sueco aos desertos da Califórnia.

A presença de um modo Drift indica que a prioridade da engenharia foi a dirigibilidade e a resposta do chassi em curvas, afastando o modelo da característica de apenas "acelerar em linha reta" comum a muitos elétricos pesados.

A pista como laboratório de engenharia

A conexão da Magma com o automobilismo é aplicada ao desenvolvimento técnico. Em 2025, a Genesis estreou na série europeia de Le Mans, conquistando a vitória na classe LMP2 logo em sua primeira participação com os pilotos Jamie Chadwick, Mathys Jaubert e Dani Juncadella. Atualmente, a Genesis Magma Racing desenvolve o protótipo GMR-001, destinado ao Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e à IMSA, com a meta de completar as 24 Horas de Le Mans em 2026.

Essas competições servem como bancada de testes para soluções que são posteriormente transferidas aos modelos de rua, buscando um equilíbrio onde a eficiência de pista não anule o conforto inerente à marca.

Expansão do portfólio e visão estética

A estratégia de expansão da linha Magma combina modelos conceituais e versões limitadas. O conceito GT, um esportivo de motor central com 1.071 cv, e o Magma GT3 Concept, desenhado sob as normas da categoria GT3, sinalizam a direção futura da marca. No mercado de rua, o G80 Magma Special, equipado com V6 biturbo de 3,5 litros e 500 cv, já está disponível em edições limitadas nos Emirados Árabes, enquanto o conceito Electrified G80 Magma projeta a eletrificação dos sedãs executivos de alta performance.

A abordagem visual e tátil, coordenada pelo diretor criativo Luc Donckerwolke, é descrita como um "punho de ferro em luva de veludo". No GV60 Magma, isso se traduz em interiores com assentos em veludo e um volante específico, mantendo o luxo interno enquanto a mecânica convida a trajetos mais dinâmicos. A divisão Magma posiciona a Genesis para utilizar a base técnica do Grupo Hyundai para competir no segmento de alta performance sem abrir mão do requinte.