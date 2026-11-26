Toyota anuncia recall de 62 mil unidades por risco de quebra no comando de válvulas

A Toyota reconheceu oficialmente uma falha sistêmica no motor V6 de 3.4 litros biturbo (V35A FTS), introduzido em 2022 nas Tundra e Sequoia, que substituiu o tradicional V8 de 5.7 litros. O problema, que afetou mais de 270.000 caminhonetes, manifesta-se por batidos irregulares, marcha lenta instável ou perda total de potência. A causa raiz identificada não é um desgaste mecânico convencional, mas um defeito de fabricação: a presença de micropartículas de metal, conhecidas como 'swarf' (limpeza de cavaco), retidas no bloco do motor após o processo de fresagem dos cilindros.

Photo: commons.wikimedia by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Highlander XU70 Hybrid

Para entender a gravidade da situação, é preciso distinguir o sintoma do mecanismo de falha. Quando as partículas remanescentes migram para a zona do mancal de biela principal (nº 1), elas atuam como um abrasivo intrínseco, acelerando o desgaste prematuro do rolamento. Essa não é uma anomalia de uso, mas uma falha de controle de qualidade na linha de produção. A verificação em concessionárias envolve inspeções endoscópicas e testes de ressonância acústica, onde a vibração induzida no bloco ajuda a identificar exemplares comprometidos antes da troca do componente.

Verificação e abrangência do reparo

Um ponto crítico para os compradores de modelos híbridos é a percepção de segurança. Embora esses veículos não tenham entrado inicialmente nas chamadas em massa — pois a perda do motor a combustão não paralisa o veículo devido à tração elétrica -, o motor é o mesmo. Rob Crawford, assistente do engenheiro-chefe das linhas Tundra e Sequoia, confirmou que proprietários de híbridos podem buscar verificação em concessionárias. Se os mesmos defeitos forem detectados, a substituição é coberta pela garantia, eliminando a necessidade de reparos custosos fora da rede autorizada.

Além do problema dos mancais, a Toyota anunciou um novo recall de 62.000 unidades neste mês, desta vez devido ao risco de quebra de comando de válvulas de um fornecedor específico. O mecanismo aqui é distinto: trata-se de uma falha material ou de processo no componente, verificada por inspeção visual e diagnóstico programático, com substituição apenas nos casos confirmados.

Novidades do modelo 2027 e melhorias de segurança

A versão atualizada de 2027 aborda, além da confiabilidade do motor, falhas de lógica de software que geraram reclamações dos usuários. Um dos principais pontos era o sistema de frenagem automática de emergência (AEB), que não desativava corretamente ao detectar a conexão de um reboque. Isso causava freios involuntários em rampas de acesso a águas. Agora, ao plugar o conector de 7 pinos, o ECU identifica o reboque e ajusta as ativações de segurança, desativando funções que interferem na manobra, mas mantendo as essenciais.

A arquitetura de entretenimento e controle também foi simplificada. Os seis módulos ECU separados foram consolidados em um bloco central de maior potência de processamento. Essa mudança permitiu migrar as configurações complexas do reboque (comprimento, peso, comportamento) de um menu oculto no painel para o novo display tátil de 14 polegadas. A interface agora sugere salvar um perfil do reboque, aplicando as configurações automaticamente na próxima conexão, o que altera a lógica de interação para maior conveniência.

Para quem utiliza o veículo em trilhas ou com rebocagem pesada, foi adicionado um controle deslizante na tela para assistência de estacionamento de reboques. Diferente dos sistemas baseados em botões, a Toyota optou por um gesto intuitivo: deslizar o dedo na direção desejada ajuda a orientar o reboque, embora o volante permaneça o principal meio de controle. O sistema alerta sobre o ângulo crítico de 'jackknife' (dobramento), mas não impede o motorista de ultrapassar os limites, mantendo a responsabilidade e o controle humano no processo.

Por fim, a suspensão TRD Pro agora utiliza amortecedores Fox QS3 com três posições de ajuste externo de rigidez. A posição 1 prioriza o conforto, a 2 oferece um equilíbrio próximo às configurações anteriores, porém com melhor amortecimento, e a 3 é calibrada para altas velocidades em terrenos irregulares. Essa opção dá ao motorista uma faixa mais ampla de adaptação às condições da pista sem a necessidade de troca de pneus ou instalação de novos amortecedores, fechando o ciclo de melhorias que visa restaurar a confiança na plataforma, resolvendo tanto o defeito de fabricação do motor quanto as lacunas de ergonomia e segurança ativa.