Novo Rexton KGM: Transição para plataforma T2X da Chery com lançamento em dezembro de 2026

A KGM prepara uma mudança estrutural profunda para a nova geração do Rexton, com lançamento previsto para dezembro de 2026. O modelo abandona o tradicional chassi de longarina — característica definidora de sua robustez histórica — em favor de uma carroceria autoportante baseada na plataforma T2X da Chery. A decisão de engenharia substitui a rigidez estrutural do chassi pela versatilidade de uma arquitetura de crossover, permitindo a integração de tecnologias de conforto e propulsões que a antiga base não suportava.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Южнокорейский внедорожник

Dinâmica e a contrapartida estrutural

O ganho imediato dessa transição reflete-se na suspensão. Sem a conexão rígida entre chassi e carroceria que limitava a absorção de impactos no asfalto, o novo Rexton poderá adotar um sistema adaptativo com ajuste eletromagnético da rigidez dos amortecedores. O efeito é a alteração dinâmica do amortecimento, aproximando o comportamento do veículo massivo ao de um carro de passeio, eliminando a aspereza típica dos modelos ramados.

Essa evolução, porém, impõe um compromisso técnico: a perda de parte da resistência extrema em terrenos severos. Enquanto a durabilidade bruta permanece concentrada na picape Musso, o Rexton prioriza a eficiência urbana e a modularidade. A nova base viabiliza a adoção de conjuntos híbridos provenientes da Chery (utilizados nos Tiggo 9 e Exeed RX), com baterias de 18,4 kWh, ou a manutenção do motor turbo 2.0 tradicional.

Identidade e estágio de desenvolvimento

A nova arquitetura moldou a estética do veículo. A frente bruta, com faróis em dois níveis e para-choque robusto, contrasta com lanternas verticais na traseira, alinhando o visual aos SUVs premium contemporâneos. Atualmente, a KGM já iniciou a montagem dos primeiros protótipos para a fase de testes finais.