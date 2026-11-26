Hyundai Tucson: A revolução off-road que desafia a lógica

A Hyundai revelou o quinto geração do Tucson, e a notícia que mais altera a percepção sobre o utilitário esportivo híbrido é a chegada da versão XRT Pro. O modelo rompe com a ideia de que eficiência energética e capacidade off-road são conceitos mutuamente exclusivos. Ao integrar a arquitetura híbrida a componentes projetados para terrenos difíceis, o fabricante oferece uma alternativa concreta para quem precisa transitar entre a estrada asfaltada e trilhas de terra, sem abrir mão do baixo consumo urbano.

Photo: commons.wikimedia.org by Bagstar1990, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Hyundai Tucson 2027 N-Line

Alterações físicas e ergonomia

O crescimento das dimensões do veículo tem um efeito direto na praticidade do uso diário. O ângulo de abertura das portas traseiras foi ampliado de 73 para 83 graus. Essa mudança específica facilita a instalação de cadeirinhas infantis e a entrada de passageiros altos, que agora dispõem de mais de um metro de espaço para os pés. Na cabine, a remoção da alavanca de câmbio da console central, substituída por um joystick na coluna de direção, liberou espaço de armazenamento entre os bancos dianteiros. A central multimídia roda sobre sistema Android, permitindo atualizações via ar (OTA) e possui assistente de voz com inteligência artificial.

Configuração para terrenos irregulares

A especificação XRT Pro diferencia-se do híbrido urbano por quatro elementos mecânicos e eletrônicos. O altura livre do solo (clareance) foi elevada para aproximadamente 21 cm, o que mitiga o risco de raspar em lombadas altas ou valas. Os rodas de 18 polegadas utilizam pneus com desenho off-road, projetados para tração em solo mole. A eletrônica inclui o sistema X-Trek+, que ajusta automaticamente a distribuição de torque do tração integral conforme o nível de aderência do piso. Por fim, a dianteira conta com olhais de reboque dedicados, recurso ausente em versões padrão, essencial para operações de extrusão em casos de atolamento sério.

Desempenho e consumo

O conjunto propulsor combina um motor turbo a gasolina de 1.6 litro com um motor elétrico, gerando 233 cavalos. É uma vantagem clara de 49 cavalos sobre a versão 1.84 CV do motor a combustão isolado, o que se traduz em capacidade de ultrapassagem mais segura quando o veículo está carregado. O consumo estimado em ciclo urbano é de 5,6 litros por 100 km. A funcionalidade Stay Mode permite que o ar-condicionado, o sistema de áudio e a carga de dispositivos funcionem por até 30 minutos com o motor desligado, utilizando a energia da bateria de tração. Isso é particularmente útil em paradas prolongadas, eliminando a necessidade de manter o motor a combustão ligado para conforto térmico.

Limitações e disponibilidade

É necessário considerar que a presença da bateria de alta tensão e do motor elétrico adiciona massa ao veículo. Comparado a um equivalente 100% a gasolina, o Tucson híbrido pode ter sua capacidade de tração em lama muito profunda levemente comprometida devido ao peso extra. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2027, começando pelas versões a combustão. O XRT Pro deve se posicionar como uma das opções mais versáteis da gama, com um preço final ainda a ser definido, mas que refletirá a complexidade da sua configuração híbrida e off-road.