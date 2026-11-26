Porsche 718 Boxster elétrico usa arquitetura do 911 e transmissão virtual E-Shift

O protótipo do Porsche 718 Boxster elétrico, que chegará às concessionárias no primeiro trimestre de 2027, apresenta um comportamento dinâmico indistinguível da versão a combustão. Essa característica não decorre de artifícios sonoros isolados, mas de uma integração técnica que utiliza a transmissão virtual E-Shift e componentes estruturais emprestados do atual Porsche 911. O objetivo é fazer com que a percepção do condutor mantenha a referência ao esportivo de tração traseira tradicional.

Photo: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche Cayenne Electric

Na aparência, o modelo mantém a linha evolutiva do Boxster a combustão. Os faros incorporam elementos dos Taycan e Cayenne Electric, incluindo aberturas inferiores que se abrem e fecham conforme a necessidade de fluxo de ar. A ausência de escapamentos é compensada por uma faixa óptica LED horizontal de largura total na traseira. Nos protótipos, foram observados elementos de iluminação tanto em azul quanto em vermelho, sem confirmação oficial sobre a finalidade dessa variação. O capote reaba em velocidades de até 66 km/h, e as maçanilhas das portas permanecem mecânicas.

Arquitetura e equilíbrio

A base técnica consiste em um único motor elétrico posicionado na traseira, com potência enviada exclusivamente às rodas traseiras. A tração integral não será oferecida, conforme explicado por Marcel Heunemann, chefe de testes da Porsche: "É um esportivo, e não a precisamos". A bateria de 800 volts ocupa o espaço onde ficava o motor a combustão, ligeiramente atrás da cabine, o que resulta em um centro de gravidade central e uma distribuição de peso de 40:60 em favor da traseira. Heunemann afirma que a massa do veículo é comparável à do 911, situando-se entre a versão básica e a GT3 RS, com peso vazio estimado entre 1.500 e 1.590 kg.

As suspensões e a direção são derivadas diretamente do 911 Carrera GTS. Os freios também pertencem ao "nove-cento e onze", com discos de carbono-cerâmica disponíveis como opcional, embora não tenham sido observados nos protótipos. A direção nas rodas traseiras está na lista de opcionais. Os raios das rodas compartilham o padrão de furação com o 911, permitindo o uso de conjuntos de rodas desse mesmo segmento. A suspensão esportiva rebaixa o carro em aproximadamente 2 cm, e amortecedores adaptativos são padrão em todas as versões.

Transmissão virtual e percepção sonora

O elemento central do temperamento do carro é o sistema E-Shift. Ativado por um botão no volante, ele simula a caixa de câmbio robótica de dupla embreagem (PDK) de sete marchas. No modo manual, o sistema mantém a rotação no limite até que o condutor utilize o seletor; no automático, as trocas virtuais ocorrem com suavidade. A curva de potência é reconfigurada para replicar as características do motor boxer de seis cilindros do Boxster GTS de 2012 (geração 981).

O som é gerado tanto para o interior quanto para o exterior, com alto-falantes posicionados na traseira, imitando o som de um motor central do Boxster a combustão. No modo Normal, o carro é silencioso; no Sport, surge um zumbido artificial discreto; no Sport Plus, o som torna-se mais intenso, comparado por um testador ao som do "Enterprise". Essa sonoridade não causou fadiga auditiva mesmo após condução agressiva em desfiladeiros de Los Angeles e no circuito do Porsche Experience Center, diferentemente do som mais agudo dos Hyundai Ioniq 5 N e Ioniq 6 N.

As trocas do E-Shift são percebidas como suaves, quase "telecinéticas". O sistema encontra a relação de transmissão ideal no momento de entrada em curva ou frenagem brusca. Esse comportamento não penaliza o desempenho na pista, com a potência crescendo de forma natural, semelhante a um esportivo a combustão. Em comparação com o Hyundai Ioniq 5 N, testado na Laguna Seca, onde a transmissão virtual criava uma sensação de arrasto, o efeito no Porsche é oposto: seja por uma ação hipnótica do som, seja pela ausência de latência do sistema. Não houve medição objetiva de volta para confirmar, portanto, trata-se de uma impressão subjetiva do testador.

Comportamento na estrada

A direção, derivada do Carrera GTS, oferece precisão e resposta rápida na entrada da curva. O eixo traseiro solta com facilidade, e a derrapagem é controlável com confiança. Em condições sem a presença de instrutores da Porsche, o carro demonstra potencial para drift. O sistema de freios do 911 atua de forma progressiva. A frenagem regenerativa possui três níveis, mas a função de "pedal único" não existe, mantendo a posição tradicional da Porsche nesse aspecto.

A aceleração inicial não é tão agressiva quanto a do Lucid Air Sapphire, que é cerca de um segundo mais rápido na aceleração de 0 a 97 km/h. No entanto, acelerações repetidas geram uma carga perceptível no pescoço e na cabeça devido à brusquidão. Para um elétrico de um único motor e tração traseira, é um resultado impressionante. A velocidade máxima é declarada em 250 km/h, e a aceleração de 0 a 97 km/h leva menos de 3,0 segundos na versão mais potente.

Heunemann descreve a experiência como a compra de dois carros em um: é possível conduzir com o "motor" rugindo ou desligar o som para aproveitar o silêncio da natureza. Em distâncias curtas e em pista, o Boxster elétrico é percebido como um esportivo a combustão tradicional. Se o preço se aproximar do modelo a combustão atual, será uma proposta atraente, apesar de a Porsche ainda não ter divulgado informações completas sobre potência, autonomia e custo.