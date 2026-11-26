Reviravolta chinesa no trânsito: XPeng troca assistência passiva por autonomia ativa real

Apresentação do XPeng AI Day 2026 revelou uma mudança de foco da marca chinesa: a transição da assistência passiva ao motorista para a autonomia ativa. A estratégia não se limita ao software, mas apoia-se em uma reestruturação da base de hardware e em investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ XPeng G6

O núcleo dessa nova capacidade é a plataforma Dual Orin-X. O salto de desempenho em comparação com a geração anterior é de 40 vezes. Essa capacidade computacional adicional permite o processamento de dados de sensores em tempo real, uma variável crítica para a gestão de cenários imprevisíveis, como furacões de pneus ou obstáculos súbitos. A empresa informou que os investimentos em P&D nos primeiros nove meses de 2026 alcançaram 8,67 bilhões de yuans, indicando uma expansão da infraestrutura, não apenas uma atualização de código.

O efeito prático dessa arquitetura já se manifesta nos veículos já produzidos. A atualização para a versão VLA 2.0 Lite adiciona funcionalidades como a saída de espaços apertados em marcha à ré e compatibilidade com direções à esquerda e à direita. Um ganho mensurável é a otimização do carregamento via OTA, que elevou a taxa de 5C para 6C. O tempo para carregar de 10% a 80% caiu para 12 minutos. Esse desempenho é suportado pela primeira estação X-Energy Megawatt Flash Charging, operante em Hong Kong, com a rede europeia prevista para 2027.

Autonomia comercial e expansão móvel

XPeng sinaliza a entrada no mercado de transporte autônomo comercial. Demonstrações de Robotaxi em Guangzhou estão planejadas para o final de 2026, com o lançamento comercial completo em 2027. A partir do segundo trimestre de 2027, o sistema Turing AI passará a operar por assinatura. Clientes com pedidos anteriores a essa data manterão acesso gratuito às funções atuais durante o ciclo de vida do veículo.

A expansão da mobilidade estende-se além do asfalto. A divisão Aridge apresentou um veículo de seis rodas com um módulo voo integrado. A demonstração incluiu um manobra de "saída" da carroceria, mas o voo completo não foi realizado por falta de autorização. Também foi anunciada a Aridge A868, um aparelho de seis lugares para voos interurbanos com alcance de até 500 km.

O encerramento da apresentação destacou o robô humanoide IRON. Equipado com três chips de IA Turing, o dispositivo gerencia o movimento corporal e executa modelos multimodais localmente. O robô demonstrou interação com o público e deslocamento autônomo. O escopo de aplicação inclui o segmento comercial, com operação nas concessionárias da XPeng a partir do primeiro trimestre de 2027, e o mercado privado. A produção inicia em janeiro de 2027, com o lançamento oficial previsto para o segundo trimestre do mesmo ano. O preço não foi revelado no evento.

O XPeng AI Day 2026 consolidou uma visão de ecossistema onde automóveis, robôs e aeronaves compartilham uma filosofia computacional e uma base algorítmica. A marca conectou a potência dos chips a métricas de usuário específicas: tempo de carregamento, qualidade do piloto automático e funcionalidade do robô. O teste de mercado virá em 2027, quando esses soluções precisarem se adaptar às exigências comerciais.