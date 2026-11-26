Gigante chinês invade estradas: Austrália recebe SUV de 600 cv em 2027

A Great Wall Motor (GWM) inicia a fase de exportação do seu novo flagship, o GWM H10, com foco inicial na Austrália, onde o modelo chegará no terceiro trimestre de 2027 sob a marca Haval. De acordo com Andrew Gao, diretor da GWM Austrália, a estratégia de entrega para mercados internacionais prioriza a versão de maior capacidade, com configuração de assentos 2+2+2, descartando as variantes de cinco e seis lugares disponíveis no mercado interno chinês. A empresa planeja expandir a distribuição para outros mercados com condução à direita, como Reino Unido, África do Sul e Tailândia.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Haval H10

Estrutura produtiva e gargalos de entrada

O Haval H10 é construído sobre a arquitetura modular GWM One. O veículo utiliza carroceria autoportante, abandonando o chassi rígido, mas mantém a capacidade off-road via tração integral, vão livre de 220 mm e bloqueio eletrônico do diferencial traseiro. O núcleo tecnológico do modelo é o sistema híbrido Hi4, que combina um motor a combustão de 1,5 litro com dois motores elétricos, entregando uma potência combinada de 440 kW (cerca de 598 cv) e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.

Em termos de eficiência e logística de recarga, o sistema permite um consumo de 0,87 l/100 km (com bateria carregada) e autonomia total de 1.404 km. O processo de carregamento rápido reduz o tempo de inatividade, operando a recarga de 30% a 80% em 15 minutos.

Logística e viabilidade de mercado

As dimensões do veículo — 5.299 mm de comprimento e 3.000 mm de entre-eixos — definem o posicionamento do H10 como um SUV de grande porte. O pacote de entrega inclui interfaces digitais com tela central de 15,6 polegadas, monitor de teto de 17,3 polegadas para passageiros e sistema de som com 21 alto-falantes.

No mercado chinês, o custo de saída varia entre 209,8 mil e 231,8 mil yuans. No entanto, a transição da fábrica para o consumidor final em mercados como Rússia e Austrália implica a adição de custos de logística, tarifas alfandegárias e taxas de reciclagem, o que elevará o preço final acima do valor de fábrica.

Sinais de operação na Rússia

Embora não existam registros oficiais de emplacamento na Rússia via Autostat Info, a detecção de unidades do H10 em cegonhas em Moscou indica que o modelo está em fase de testes internos ou processo de certificação. Para a operação russa da marca, a entrega do H10 representa a tentativa de preencher a lacuna de SUVs premium deixada por marcas ocidentais, movendo o portfólio da empresa para um segmento de maior valor agregado.