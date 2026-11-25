Inverno: a física do gelo e os limites reais dos pneus e da tração 4x4

O primeiro nevão e a lama na estrada não são apenas uma mudança de estação; são um teste rigoroso para a segurança de cada motorista. O gelo escondido sob uma camada de lama e o comportamento imprevisível do veículo exigem uma revisão imediata dos hábitos de direção. O especialista em automotivos Andrey Lomanov compartilhou recomendações práticas para evitar acidentes durante esse período de transição complexo.

Photo: NewsInfo.Ru by Иван Рогов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гололед на дороге

A questão central não é apenas a troca de pneus, mas a compreensão de que a física do gelo permanece inalterada por equipamentos modernos. Muitos motoristas cometem o erro de achar que o inverno começou apenas quando a neve caiu, mas o perigo real começa na mistura de geada e água.

O erro da confiança excessiva nos pneus

Para quem ainda roda com pneus de verão, a orientação é clara: é proibido circular com esse tipo de borracha. No entanto, mesmo com os pneus de inverno acentuados, não se deve sentir uma sensação de invencibilidade. Os pneus modernos melhoram significativamente a aderência, mas não cancelam as leis da física quando o gelo está escondido sob a neve.

Para se mover com segurança nesse cenário, três regras se tornam vitais. Primeiro, a distância: aumente o espaço para o veículo à frente em duas ou três vezes o necessário no asfalto seco. Segundo, a suavidade: esqueça as pedaladas bruscas; qualquer arrancada ou frenagem forte pode provocar uma derrapagem. Terceiro, a previsão: não apenas observe a sua faixa, mas o comportamento dos vizinhos no trânsito. Na lama, o erro de outro motorista pode se tornar um problema seu em um instante.

A armadilha da tração integral

Proprietários de SUVs e crossovers com sistema 4x4 caem frequentemente em uma pegadinha psicológica. A tração integral realmente ajuda a arrancar com mais segurança e a acelerar em superfícies escorregadias, criando uma ilusão de controle total.

Mas a física é implacável: todos os carros freiam da mesma maneira — com os quatro pneus. A tração nas duas rodas não ajuda a parar mais rápido no gelo. A confiança excessiva dos motoristas de veículos com tração 4x4, que acham que têm mais domínio sobre a velocidade, é uma das principais causas de acidentes por escolha inadequada de velocidade na frenagem.

Por que a eletrônica pode falhar

Os sistemas de assistência modernos, como o controle de cruzeiro adaptativo, o assistente de faixa e a frenagem de emergência, podem funcionar incorretamente no inverno. A principal razão é a sujeira nos sensores e câmeras.

Uma camada de neve derretendo ou produtos químicos da estrada no para-choque "cega" os radares, e a sinalização da via coberta de neve confunde a automação. Nessas condições, o motorista precisa assumir o controle total e não se surpreender se os sistemas começarem a emitir erros ou agirem de forma inesperada.

O "kit de sobrevivência" no porta-malas

Para que a baixa visibilidade não pegue o motorista de surpresa, o especialista recomenda sempre ter à mão um conjunto mínimo de cuidados para o carro durante a viagem:

Uma boa escova com raspador para limpar o carro e os vidros.

Um pano macio para limpar os faróis, os retrovisores e justamente os sensores de estacionamento e do controle de cruzeiro.

Um litro extra de fluido lavador (o consumo aumenta várias vezes na lama).

Lembre-se: faróis limpos e visão clara nos espelhos não são uma questão de estética, mas a garantia de que você notará a perigo ou a manobra de outro participante do tráfego a tempo.