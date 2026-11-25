Motor no centro do GR Yaris: testes expõem barreiras térmicas difíceis de superar

A Toyota GR Yaris Morizo M não é um protótipo de produção futura do MR2, mas uma instalação de laboratório destinada a testar os limites físicos fundamentais de uma configuração com motor central. A métrica principal de maturidade da projeto não é a aparência do carroceria, mas a capacidade da equipe de engenharia de gerenciar o regime térmico e a aerodinâmica ao mover a unidade de força para trás da linha das rodas dianteiras. Takahashi Tomahe, presidente da Gazoo Racing, afirmou em entrevista à revista Toyota Times que a empresa percorreu 70 a 80% do caminho para compreender o comportamento do motor em posição central, mas ainda faltam pelo menos 50% do trabalho antes da etapa de preparação de um modelo de produção.

Photo: скриншот by jeffreyw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Toyota GR Yaris Morizo

O nó crítico que limita o progresso é o sistema de refrigeração. Na configuração central, o motor fica mais próximo da parte traseira da carroceria, o que reduz a área disponível para a admissão de ar e dificulta a dissipação do calor dos radiadores. Os métodos tradicionais de ventilação, eficazes em veículos de tração dianteira ou hatchbacks, são insuficientes nesse caso devido à compactação e à geometria específica do fluxo. Os engenheiros realizaram experimentos ao longo do último ano, tentando formar um túnel aerodinâmico que canalizasse o ar através da parte traseira do veículo. A substituição do formato hatchback da GR Yaris por uma silhueta de coupé foi uma tentativa de resolver exatamente esse problema: o novo perfil da carroceria é apresentado como uma maneira de aumentar a entrada de ar para o compartimento do motor traseiro, mas a questão não está totalmente resolvida.

Compromissos na transmissão e aerodinâmica

Paralelamente aos problemas térmicos, a equipe enfrentou características indesejadas de dirigibilidade e falta de downforce. Para isolar essas variáveis, a equipe abandonou a transmissão automática da GR Corolla em favor de uma caixa de câmbio manual. Essa decisão permitiu excluir a influência dos sistemas eletrônicos de controle da transmissão na dinâmica, fornecendo aos engenheiros dados puros sobre o comportamento do chassi. Tomahe enfatizou que essa configuração simplificada é necessária para compreender com precisão o impacto da posição central do motor no equilíbrio do veículo, antes de avançar para soluções tecnológicas mais complexas.

Portanto, o status atual do projeto é de pesquisa, não de produto. O objetivo não é o lançamento deste modelo específico, mas a obtenção de dados confiáveis sobre o funcionamento da configuração central. A mudança do volante para o lado esquerdo do carroceria também é experimental, visando testar a universalidade da arquitetura, mas não indica uma decisão sobre produção global. A ausência de datas confirmadas de lançamento, especificações técnicas para o uso em estrada e uma decisão final sobre a viabilidade de produção confirma que a Toyota está focada na resolução de problemas de engenharia, não em um lançamento de marketing. O progresso é medido não pela prontidão visual do carro, mas pelo grau de compreensão e eliminação das contradições físicas fundamentais da configuração central.