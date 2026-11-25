Haval inova sem recarga: híbrido do H6L promete mil quilômetros de autonomia

A Haval prepara o lançamento de uma nova variante do crossover H6L, equipada com sistema híbrido HEV (Hybrid Electric Vehicle), cuja estreia está marcada para o dia 27 de novembro no Salão do Automóvel de Guangzhou, na China. A principal característica desta versão é a combinação de baixo consumo de combustível com a praticidade de um veículo a combustão convencional, eliminando a necessidade de infraestrutura de recarga externa.

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O modelo opera com uma bateria de menor capacidade que é recarregada automaticamente durante a condução, utilizando a energia recuperada nos processos de frenagem e a potência excedente do motor a combustão. Essa arquitetura difere dos híbridos plug-in, pois o proprietário não precisa buscar estações de carga para manter o sistema operacional. O abastecimento continua sendo feito em postos de gasolina comuns, mas com uma redução significativa no consumo. Os dados técnicos indicam um consumo médio inferior a 5 litros para cada 100 km percorridos. Com o tanque cheio, o alcance estimado ultrapassa 1.000 quilômetros, o que atende diretamente a quem percorre longas distâncias com frequência.

Dinâmica e controle

O conjunto de propulsão é composto por um motor turbo a gasolina de 1,5 litro trabalhando em conjunto com um motor elétrico. A potência combinada do sistema atinge 248 cavalos, um valor superior ao das versões exclusivamente a combustão de topo de linha do H6L. Essa configuração permite ao veículo alcançar os 100 km/h em 7,8 segundos, demonstrando agilidade consistente.

Para reforçar a estabilidade e o conforto, a Haval incorporou uma suspensão adaptativa EDC (Electronically Damped Control), que ajusta automaticamente a rigidez das molas e amortecedores conforme as condições do piso, mantendo o veículo estável em alta velocidade ou suave em superfícies irregulares. Adicionalmente, o sistema de estabilidade foi calibrado para auxiliar o condutor em situações críticas, como a perda de pressão em um pneu em movimento, ajudando a manter o controle direcional do carro.

Tecnologia a bordo

O interior do H6L HEV integra sistemas digitais centralizados em uma tela multimídia de 15,6 polegadas, que controla as principais funções do veículo. Um destaque é a inclusão do sistema de assistência à condução Coffee Pilot 3 Lite. Este pacote de auxílios automáticos assume parte das tarefas de direção e monitoramento em ambientes urbanos com tráfego denso e em rodovias, reduzindo a carga de trabalho do motorista durante percursos prolongados ou em congestionamentos.

O posicionamento deste modelo na linha da Haval é estratégico. Ele oferece um nível de potência comparável ao das versões com tração integral movidas a gasolina, mas sem as limitações de consumo típicas desses motores. Para o comprador, a proposta atende a quem busca economia de combustível e conforto, mas ainda não está preparado para adotar um veículo 100% elétrico ou um híbrido plug-in que exija disciplina de recarga regular. O H6L HEV surge como uma alternativa racional para o uso urbano e interestadual, combinando capacidade de ultrapassagem segura com um apetite moderado por combustível fóssil.