BMW X7 segunda geração unifica plataforma CLAR para versões elétrica iX7 e a combustão

A BMW está a fazer a transição do seu crossover topo de gama, o X7, para a segunda geração, expandindo a linha com o iX7 totalmente elétrico e uma nova versão Alpina com motor V8. O carro já não é apenas um SUV de grandes dimensões e vai agora competir diretamente com o Range Rover e o Mercedes-Benz GLS, focando-se no conforto e na tecnologia do sedan Série 7.

Photo: скриншот by jeffreyw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 2027 BMW X7

Uma decisão fundamental foi a unificação da sua arquitetura. O novo X7 e o iX7 serão construídos sobre uma plataforma CLAR redesenhada, onde as versões elétrica e a gasolina partilharão o mesmo exterior, posição de condução e espaço interior. Esta abordagem diferencia a BMW da sua estratégia com o Série 3 e o X3, onde os veículos elétricos são tecnicamente distintos dos modelos a gasolina, e coloca o X7 em pé de igualdade com a dupla X5/iX5, que são praticamente indistinguíveis visualmente.

Exterior e Dimensões

Os protótipos confirmam o crescimento do veículo: o seu comprimento ultrapassará os 5.200 mm. A dianteira contará com uma grelha dupla em formato de rim mais alta, faróis divididos mantidos do restyling e uma nova assinatura luminosa emprestada do sedan Série 7 atualizado. As laterais apresentarão puxadores em forma de asa, como os do novo X5, cavas das rodas mais pronunciadas e uma imponente soleira. As jantes serão oferecidas em tamanhos que variam entre 19 e 23 polegadas.

A traseira será simplificada: a porta traseira com abertura dupla será substituída por um mecanismo de dobradiça única, melhorando o acesso ao habitáculo e simplificando a montagem. O carro manterá o seu estatuto como um dos poucos SUV premium de três filas, competindo com o novo Audi Q9.

Interior e Tecnologias Digitais

O interior será o mais próximo possível do Série 7 sedan. As características de série incluem o head-up display Panoramic Vision, um novo sistema iDrive X sem controlador rotativo e um ecrã trapezoidal de 17,9 polegadas inclinado para o condutor. Um head-up display 3D estará disponível como opção.

Os passageiros traseiros terão os seus próprios controlos sensíveis ao toque nas portas para o ar condicionado, um ecrã de 31,3 polegadas ao estilo de cinema e um ecrã separado para o passageiro dianteiro. Os opcionais incluem bancos ventilados e com função de massagem, bem como portas automáticas.

Motores e Elétrica

A linha básica de motores a gasolina será composta por um motor híbrido ligeiro de seis cilindros em linha de 3,0 litros, produzindo 394 cv e 540 Nm de binário (na versão xDrive40i). Um motor diesel de seis cilindros com um sistema híbrido ligeiro, semelhante ao do X5 (313 cv, 670 Nm), está também previsto para a Europa. A versão topo de gama M60 xDrive manterá o motor V8 biturbo de 4,4 litros. Para igualar o X5 híbrido M60e (603 cv), a potência do V8 precisará de ser, pelo menos, a mesma, uma vez que o X7, de maiores dimensões, não terá uma versão híbrida plug-in.

A versão elétrica do iX7 contará provavelmente com uma bateria até 150 kWh e uma autonomia superior a 800 km (500 milhas), segundo o ciclo WLTP. Em comparação, o iX5 60 xDrive tem uma bateria de 144 kWh, 578 cv e uma autonomia de 645 a 845 km (401 a 525 milhas), com suporte para carregamento em corrente contínua (DC) até 460 kW. O iX7 irá competir diretamente com o SUV Mercedes-Benz EQS e o Range Rover Electric.

Edição Alpina e Perspectivas

Em 2028, o X7 ganhará uma edição Alpina (designação G69), baseada no motor V8 do M60 xDrive, mas com uma unidade de controlo do motor, transmissão e suspensão com ajustes exclusivos. Este modelo sucederá ao primeiro Alpina sob o controlo da BMW — uma versão do Série 7 sedan, que atingiu mais de 300 km/h (186 mph) durante os testes na pista de Nardò, Itália, demonstrando a filosofia da empresa de "velocidade, e não de desportividade".

O primeiro veículo totalmente elétrico da Alpina é uma possibilidade, mas ainda não foi tomada uma decisão final sobre o seu desenvolvimento.