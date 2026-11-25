Ofensiva chinesa migra para veículos comerciais no Brasil

A ofensiva da China no setor automotivo brasileiro, que já domina 19,1% das vendas de carros de passeio (460,9 mil unidades entre janeiro e outubro, segundo a Fenabrave), agora migra para o segmento de veículos comerciais. O movimento não ocorre apenas via marcas nativas, mas através de parcerias estratégicas onde montadoras tradicionais utilizam a base produtiva chinesa para viabilizar a entrada em novos nichos.

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Dois exemplos claros ilustram essa dinâmica: a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que utiliza a associação com a Saic Maxus para lançar vans de passageiros e furgões de carga, e a Ford, que importa furgões elétricos produzidos na província de Jiangxi via joint venture com a JMC. A base dessa competitividade é a mesma que impulsionou marcas como BYD e GWM: escala massiva, alta integração da cadeia produtiva e forte subsídio estatal.

O alvo imediato é a logística de last mile (última milha), a etapa final de entrega ao consumidor, impulsionada pelo e-commerce. Embora o transporte de carga pesada ainda ofereça maior resistência devido à dependência de redes de assistência técnica e à aversão ao risco das transportadoras (onde veículo parado significa prejuízo), a eletrificação é a porta de entrada. A China detém o controle desde a mineração de minerais críticos até a fabricação de baterias, forçando marcas tradicionais a acelerar a importação de pesados eletrificados para não repetirem a surpresa vivida no mercado de leves.

O potencial do segmento de vans é significativo. Roberto Cortes, CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, aponta que o mercado de cerca de 50 mil veículos por ano é o dobro do mercado de ônibus e representa aproximadamente 40% do volume de caminhões. A empresa já possui mais de mil unidades da van VW Tempest encomendadas, fruto de um investimento de R$ 300 milhões e 200 adaptações para o padrão brasileiro.

A perspectiva de expansão é agressiva. Martín Galdeano, CEO da Ford na América do Sul, observa que em mercados mais abertos, como Chile e Peru, as marcas chinesas já detêm um terço das vendas. Ele prevê que o próximo passo natural será a invasão do segmento de picapes, seguindo a tendência observada na Austrália e na região Ásia-Pacífico.

O gargalo financeiro e a dependência do crédito

Apesar da movimentação tecnológica, a indústria de veículos comerciais enfrenta um cenário macroeconômico adverso. As projeções para 2027 são cautelosas, com volumes previstos para se repetirem em patamares abaixo de 2025. O setor está refém da taxa Selic: juros altos desencorajam o investimento produtivo e elevam o custo de financiamento, especialmente para caminhões extrapesados.

Os dados da Anfavea confirmam a retração: entre janeiro e outubro, as vendas de caminhões caíram 4,1% e a produção 4,7%. Para o fechamento de 2026, a projeção de queda é ainda mais severa: 5,7% nas entregas e 6,8% na produção.

O mercado tem sido sustentado artificialmente por linhas de crédito subsidiadas. O programa Move Brasil, por exemplo, financiou 18,3 mil caminhões (17% do total do ano) com juros reduzidos e carência de até 12 meses. Do orçamento total de R$ 21,2 bilhões do programa, R$ 19,5 bilhões (92%) já foram utilizados. Embora uma lei recente tenha tornado a linha permanente e autorizado mais R$ 14,5 bilhões, não há discussões concretas sobre novas etapas.

Para a indústria, a solução não passa por mais subsídios, mas por ajuste fiscal e queda real dos juros. Como resume Denis Güven, CEO da Mercedes-Benz no Brasil, a atual configuração econômica torna mais atraente manter o capital em aplicações financeiras do que investir em renovação de frota e geração de empregos na indústria.