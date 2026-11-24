Versão EM-i do Geely Monjaro oferece duas configurações de potência e tração

O Geely Monjaro, consolidado como um dos crossovers mais populares no mercado russo, prepara-se para uma transição estratégica: a chegada da versão EM-i. A novidade altera a proposta do veículo ao introduzir a terceira fileira de assentos e um sistema de propulsão híbrido, transformando o design sofisticado em uma ferramenta de mobilidade para famílias maiores.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro EM-i

A conta da praticidade e do custo de uso

A transição para um modelo de sete lugares atrai quem busca a estética do Monjaro, mas necessita da capacidade de transporte de minivans ou SUVs de grande porte. No entanto, a mudança mais impactante no cotidiano do proprietário reside na tecnologia Plug-in Hybrid (PHEV). O sistema permite a operação com tração elétrica em trajetos urbanos e congestionamentos, reduzindo o gasto imediato com combustível, enquanto o motor a combustão garante a autonomia necessária para viagens longas, eliminando a ansiedade quanto à disponibilidade de carregadores.

Desempenho e configurações técnicas

O conjunto motriz é baseado em um motor a gasolina de 1,5 litro integrado ao sistema elétrico. O consumidor encontrará duas configurações distintas, onde a escolha entre economia e performance define o investimento:

Tração Dianteira: Entrega uma potência combinada de 248 cv. A bateria de 30,7 kWh é o ponto central aqui, permitindo rodar distâncias consideráveis sem acionar o motor a combustão.

Entrega uma potência combinada de 248 cv. A bateria de 30,7 kWh é o ponto central aqui, permitindo rodar distâncias consideráveis sem acionar o motor a combustão. Tração Integral (AWD): Com a adição de um motor elétrico no eixo traseiro, a potência sobe para 320 cv. Esta versão não amplia apenas a capacidade de tração em terrenos difíceis, mas altera a dinâmica de ultrapassagens e segurança em rodovias.

Mercado, preços e viabilidade

O Reino Unido será o primeiro mercado a receber a novidade nos próximos meses, com preço estimado em 40 mil libras esterlinas (aproximadamente 4,31 milhões de rublos). Paralelamente, na China, já está disponível a versão ainda maior, denominada Monjaro Plus.

Para quem monitora a chegada de versões expandidas, a possibilidade de um modelo de sete lugares valida a reputação de conforto do veículo, mas exige que o comprador pondere se o acréscimo de custo da tecnologia híbrida e do sistema AWD compensa a necessidade real de espaço extra e a infraestrutura de carregamento disponível.