O Geely Monjaro, consolidado como um dos crossovers mais populares no mercado russo, prepara-se para uma transição estratégica: a chegada da versão EM-i. A novidade altera a proposta do veículo ao introduzir a terceira fileira de assentos e um sistema de propulsão híbrido, transformando o design sofisticado em uma ferramenta de mobilidade para famílias maiores.
A transição para um modelo de sete lugares atrai quem busca a estética do Monjaro, mas necessita da capacidade de transporte de minivans ou SUVs de grande porte. No entanto, a mudança mais impactante no cotidiano do proprietário reside na tecnologia Plug-in Hybrid (PHEV). O sistema permite a operação com tração elétrica em trajetos urbanos e congestionamentos, reduzindo o gasto imediato com combustível, enquanto o motor a combustão garante a autonomia necessária para viagens longas, eliminando a ansiedade quanto à disponibilidade de carregadores.
O conjunto motriz é baseado em um motor a gasolina de 1,5 litro integrado ao sistema elétrico. O consumidor encontrará duas configurações distintas, onde a escolha entre economia e performance define o investimento:
O Reino Unido será o primeiro mercado a receber a novidade nos próximos meses, com preço estimado em 40 mil libras esterlinas (aproximadamente 4,31 milhões de rublos). Paralelamente, na China, já está disponível a versão ainda maior, denominada Monjaro Plus.
Para quem monitora a chegada de versões expandidas, a possibilidade de um modelo de sete lugares valida a reputação de conforto do veículo, mas exige que o comprador pondere se o acréscimo de custo da tecnologia híbrida e do sistema AWD compensa a necessidade real de espaço extra e a infraestrutura de carregamento disponível.
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Híbrido japonês apresenta variação interna de padrões em pétalas e estrutura lenhosa que dispensa renovação anual.