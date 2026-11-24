Volkswagen equipa o novo T-Roc R com motor de 333 cv e sistema híbrido leve

A Volkswagen apresentou o crossover T-Roc R atualizado, posicionando-o como o veículo mais potente da linha da empresa. Suas especificações técnicas incluem um motor turboalimentado de 2.0 litros aprimorado, que produz 333 cv, e um sistema híbrido leve. No entanto, as especificações revelaram uma contradição inesperada: apesar do aumento de torque, o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h aumentou em comparação com seu antecessor.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Volkswagen

O crossover atualizado é equipado com um motor turboalimentado de 2.0 litros aprimorado, acoplado a uma transmissão automática DSG de sete velocidades. Pela primeira vez, o modelo R apresenta um sistema híbrido leve de 48 volts com um gerador de partida e um compressor elétrico. Essa configuração elimina o atraso do turbo — a demora na resposta do pedal do acelerador. O torque de 420 Nm está disponível a partir de 1900 rpm, proporcionando aceleração confiante em baixas velocidades e ultrapassagens fáceis em rodovias. O sistema eletrônico também permite o desligamento do motor durante a desaceleração para reduzir o consumo de combustível.

Apesar do aumento de potência, a aceleração de 0 a 100 km/h leva 5,0 segundos. O T-Roc R anterior completava essa tarefa em 4,8 segundos, enquanto o Golf R hatchback, que compartilha a mesma plataforma, fazia em 4,6 segundos. A Volkswagen não oferece uma explicação direta, mas o aumento de peso devido ao sistema híbrido e as calibrações de emissões mais rigorosas da transmissão claramente impactaram o desempenho. A velocidade máxima é tradicionalmente limitada eletronicamente a 250 km/h.

Comportamento em curvas: como o novo carro se comporta

Os engenheiros se concentraram no desempenho em curvas do carro. O T-Roc R possui um sistema de tração integral com distribuição independente de torque entre as rodas traseiras. Em curvas de alta velocidade, a roda traseira externa recebe mais tração e ajuda o carro, mais pesado, a manter a trajetória. Isso evita a subviragem do eixo dianteiro, típica de crossovers altos.

A eletrônica oferece nove modos de condução, incluindo dois exclusivos:

Especial – um perfil predefinido para o asfalto irregular do circuito de Nürburgring. Nesse modo, os amortecedores não são totalmente comprimidos, mas mantêm sua capacidade de amortecimento para evitar que as rodas percam tração em lombadas. Essa configuração é surpreendentemente adequada para estradas rurais de qualidade média.

Drift – um programa que transfere o torque máximo para o eixo traseiro para derrapagens controladas em pistas fechadas.

O Lado Negativo de um Caráter Esportivo

Os potenciais compradores terão que aceitar algumas limitações no uso diário. As primeiras avaliações de proprietários e avaliadores europeus apontam para as desvantagens práticas do modelo:

Rigidez excessiva. Mesmo com a suspensão adaptativa, que altera os parâmetros de amortecimento, o carro continua desconfortável em buracos e lombadas urbanas.

Comportamento da Transmissão. A transmissão automática de dupla embreagem é ajustada para trocas rápidas em alta velocidade, o que pode causar solavancos e atrasos perceptíveis no trânsito intenso das cidades.

Materiais do Interior. A arquitetura básica do interior é herdada do T-Roc padrão de baixo custo: o acabamento apresenta muito plástico rígido, o que parece questionável em um carro nessa faixa de preço.

Preços e concorrência

As encomendas para o crossover já foram abertas na Alemanha, com preço inicial de € 59.995 (aproximadamente 5,4 milhões de rublos na cotação atual). Com opcionais — sistema de escape de titânio, rodas forjadas de 20 polegadas e teto panorâmico — o preço aumenta ainda mais. Se importado ilegalmente para a Rússia, levando em consideração logística, taxas de reciclagem e impostos alfandegários, o preço de um carro assim ultrapassará 10 milhões de rublos.

Nesse segmento de preço, o T-Roc R se encontra em uma posição difícil. No mercado europeu, o BMW X2 M35i (300 cv, aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos) e o Cupra Formentor VZ (310 cv) estão disponíveis por preços comparáveis ​​ou menores. Este último compartilha a plataforma com o Volkswagen, mas oferece materiais de acabamento mais sofisticados. O novo modelo da Volkswagen continua sendo um produto de nicho: tecnicamente, é o crossover mais potente da marca, mas seus pontos fortes só se revelam em estradas sinuosas, não na condução diária na cidade.