Porsche adota simulação de câmbio no Taycan 2027 após teste em carro-coreano

A Porsche mudou de posição. Há dois anos, seus pilotos de teste consideravam desnecessária a imitação do som e da vibração de motores a combustão em carros elétricos. Agora, a marca incorpora o sistema E-Shift ao Taycan 2027, uma decisão tomada após a diretoria testar o Hyundai Ioniq 5 N, que já utiliza essa tecnologia desde 2023.

Photo: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ porshe taycan

A mecânica da simulação

O mecanismo opera pela sincronização entre o controle de software da tração do motor elétrico e o design de som e vibração. Ao acionar as aletas no volante, a eletrônica imita o engate de marchas, criando a sensação de se operar uma caixa manual. No novo Taycan, a função é ativada por um botão dedicado e gera a impressão de uma transmissão robótica de oito velocidades, permitindo trocas manuais ou automáticas das "marchas".

O custo do artifício

Escolher a simulação por software em vez de uma transmissão física é um compromisso de engenharia: satisfaz o desejo por engajamento tátil sem complexificar o módulo de propulsão. A solução não é exclusiva; o Lexus RZ 550e F Sport já oferece funcionalidade similar, e marcas como Mercedes-AMG e BMW M avaliam a adoção de algoritmos parecidos. A Porsche, assim, deixou o grupo dos críticos para se juntar aos fabricantes que reconhecem o valor do controle artificial do torque, aceitando a contrapartida de oferecer uma experiência de condução mais próxima da tradição, mesmo que baseada apenas em código.