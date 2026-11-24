Mistura de aço bruto e conforto urbano: o novo Tank 300 revelou limitações inesperadas

O novo Tank 300 apresenta-se como um exercício de contrastes entre a robustez estrutural e a convivência urbana. Testes realizados em tráfego intenso e rodovias revelam um veículo que absorve com suavidade as imperfeições do asfalto, mas que impõe ao condutor concessões práticas devido à sua arquitetura de chassi e carroceria.

Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Tank 300

Dinâmica de rodagem e desempenho

A suspensão é o ponto focal do veículo. Mesmo com a base de longarina e eixo traseiro rígido, o carro filtra ondulações e irregularidades de estradas secundárias sem transferir oscilações bruscas para a cabine. O isolamento acústico mantém a serenidade interna mesmo em velocidades elevadas, permitindo a comunicação entre os ocupantes sem a necessidade de elevar o tom de voz.

O conjunto mecânico, composto por um motor turbo de 220 cv e transmissão automática de 8 marchas, prioriza a condução linear. Embora a potência seja suficiente para ultrapassagens seguras, a massa do veículo exige atenção ao sistema de frenagem: a resposta aos pedais demanda uma antecipação maior e uma pressão mais intensa do que a encontrada em crossovers convencionais.

Ergonomia e a realidade do uso urbano

A convivência com o Tank 300 em cidades exige adaptações específicas. O comprimento de 4,76 metros é estendido pelo estepe fixado na porta traseira, cuja abertura lateral demanda um espaço livre considerável atrás do carro, dificultando o acesso ao porta-malas em vagas apertadas.

Internamente, a amplitude é contrastante. Para motoristas de maior estatura, o espaço lateral é limitado, com apenas 55 cm entre a porta e o túnel central no nível do assento. Sobre a carga, embora a capacidade nominal seja de 400 litros, a altura do assoalho reduz a percepção de volume útil. Contudo, ao rebater os bancos traseiros, cria-se uma superfície plana de 1,5 metro, ideal para itens volumosos.

Interface e Tecnologia

O painel evita a tendência atual de migrar todas as funções para telas. O controle climatológico mantém botões físicos e a seleção de modos de condução é feita por um seletor rotativo, o que reduz a distração do condutor. O acabamento nas versões superiores utiliza couro Nappa e telas de 12,3 polegadas com compatibilidade para Apple CarPlay e Android Auto.

Capacidade técnica e consumo

A versão "City" utiliza uma embreagem multidiscos, permitindo o modo 4A (tração integral automática) em superfícies pavimentadas, o que amplia a segurança em condições de baixa aderência. Para o off-road, o veículo mantém a validade técnica com 224 mm de vão livre, reduzida e bloqueios de diferencial.

O custo operacional reflete a robustez do conjunto. Em ciclos urbanos, o consumo real atingiu 14 litros a cada 100 km, superando a marca nominal de 10,7 l/100 km. Embora aceite gasolina AI-92, recomenda-se a AI-95 para a preservação do motor turbo.

Configurações e Mercado

Os modelos de 2025 e 2026 variam entre 4.499.000 e 5.249.000 rublos, divididos em três perfis: