Jetour T1: Conheça o novo SUV de 245 cv que combina robustez off-road e tecnologia premium

O mercado brasileiro tem uma longa memória de veículos que equilibram robustez e custo acessível, onde a simplicidade era a moeda de troca pela durabilidade. O Jetour T1 surge com a proposta de ocupar esse espaço, mas subverte a lógica da economia extrema ao entregar um porte de SUV médio com acabamento refinado, distanciando-se do conceito de "carro espartano" para focar em tecnologia e presença física.

Photo: Own work by Zotyefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Jetour T1

Arquitetura e Presença

O design do Jetour T1 é pautado por linhas retas e arcos pronunciados, que conferem ao modelo um aspecto mais robusto do que sugerem suas dimensões. Com 4.705 mm de comprimento e uma distância entre eixos de 2.800 mm, o veículo deixa de ser um crossover compacto para se consolidar como um SUV médio. Essa amplitude reflete-se diretamente no uso cotidiano: o habitáculo acomoda cinco adultos com folga, enquanto o porta-malas, com capacidade de até 1.455 litros, comporta volumes consideráveis para viagens ou carga.

Um ponto técnico relevante é a construção da carroceria. O uso de chapas galvanizadas, soldagem a laser e aços de alta resistência indica uma preocupação com a vida útil do metal, combatendo a corrosão em cenários de alta salinidade ou exposição a agentes químicos severos.

Tecnologia e Interface Interna

A transição do rústico para o tecnológico é evidente no painel. O Jetour T1 substitui plásticos rígidos por materiais macios ao toque e integra uma central multimídia de 15,6 polegadas, acompanhada de um painel de instrumentos digital. Para a operação em terrenos irregulares ou estacionamentos apertados, o sistema de câmeras de 360 graus oferece a função de "capô transparente", permitindo a visualização de obstáculos ocultos sob a dianteira do carro.

Conjunto Mecânico e Dinâmica

O coração do T1 é um motor turbo de 2.0 litros que entrega 245 cv. O diferencial competitivo reside na transmissão: enquanto grande parte do segmento aposta em CVTs ou robóticos, a Jetour optou por um conversor de torque clássico de oito marchas, reconhecido por sua maior resiliência em regimes de esforço fora do asfalto.

A tração integral é gerenciada pelo sistema XWD, equipado com a embreagem BorgWarner de sexta geração, que ajusta a distribuição de torque automaticamente para neve, lama ou pedras. Nas versões topo de linha, o bloqueio do diferencial traseiro, somado à altura do solo de 190 mm e balanços curtos, amplia a capacidade de transpor obstáculos sem comprometer a estrutura.

Comportamento na Estrada

Apesar da potência, a massa de quase 1,9 tonelada define o caráter do carro: não se trata de um veículo esportivo, mas de um transportador estável. A aceleração de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos é linear, e a calibração da suspensão prioriza a absorção de impactos em detrimento de agilidade em curvas fechadas. O consumo médio, situado entre 9,7 e 10 litros a cada 100 km, é o reflexo direto desse peso e da potência embarcada.

Posicionamento de Mercado

No mercado russo, onde foi analisado, o Jetour T1 inicia seu preço em 3.999.900 rublos, podendo variar entre 3,5 e 4 milhões de rublos dependendo de promoções e pacotes de opcionais (como o sistema de som Sony e teto panorâmico). O veículo não compete mais por preço baixo, mas por valor agregado, oferecendo um nível de conforto e performance que anteriormente era restrito a segmentos premium, mantendo a aptidão para enfrentar estradas precárias.