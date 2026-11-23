Opel estima custo extra de 300 euros por carro na Alemanha vs Espanha por energia e absenteísmo

A produção de veículos na Alemanha enfrenta um custo estrutural superior ao de plantas na Espanha, com uma diferença de aproximadamente 300 euros por unidade, segundo Tim Hüttl, chefe da Opel. O impacto financeiro não advém apenas da folha salarial, mas de gargalos operacionais e custos de insumos que encarecem a entrega final do produto.

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Dois fatores críticos elevam a base de custo: a tarifa de energia elétrica e o índice de absenteísmo. Dados internos da Stellantis revelam que o custo da energia adiciona 120 euros ao valor de cada veículo produzido em território alemão. Somado a isso, a taxa de doenças entre os trabalhadores — 3% superior à média europeia — gera perdas que impactam diretamente a eficiência da linha de montagem.

O impacto do absenteísmo no sistema produtivo

O custo da incapacidade temporária de trabalho reflete-se em perdas estimadas em 50 euros por carro. Para ilustrar o gargalo, Hüttl utiliza a métrica de uma planta com 1.000 funcionários e produção anual de 50.000 unidades: com uma taxa de absenteísmo diária de 5% e um custo de posto de trabalho de 80.000 euros, a perda anual chega a 4 milhões de euros, o que acrescentaria 80 euros ao custo unitário de cada veículo. Juntos, energia e absenteísmo representam um ônus de 170 euros por unidade, independentemente da diferença salarial.

Apesar da pressão sobre os custos e das tensões com o sindicato IG Metall — que resultaram em greves em fábricas da BMW e Audi devido a discussões sobre a redução ou congelamento de salários -, a Opel mantém a operação no país. A empresa anunciou um plano de investimento de cerca de 1 bilhão de euros ao longo de três anos para modernizar suas plantas alemãs, visando a implementação de novos modelos e a construção de sua sede.