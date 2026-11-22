Nissan planeja retorno de Silvia e IDx como gêmeas eletrificadas para diluir custos de desenvolvimento

O retorno dos nomes Silvia e IDx ao portfólio da Nissan não é apenas uma decisão nostálgica, mas uma arquitetura de custos que permite à marca sustentar o desenvolvimento de um carro esportivo sem isolar a plataforma. Pont P. Pandikurtira, vice-presidente sênior e principal estrategista de planejamento da Nissan na América do Norte, confirmou no Salão do Automóvel de Los Angeles que ambos os projetos estão em fase ativa de estudo. A lógica é pragmática: criar uma plataforma exclusiva para a Silvia seria economicamente inviável. A solução é tratá-las como "gêmeas", utilizando o sedã de apelo mais amplo do IDx para diluir as despesas de pesquisa e desenvolvimento do modelo esportivo.

Photo: Own work by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Nissan Sylphy

Eletrificação como base, tração como hierarquia

O mecanismo que define a engenharia dessas futuras máquinas é a eletrificação, especificamente a arquitetura e-Power, um sistema híbrido em série. Nesse arranjo, o motor a combustão gera eletricidade, mas não aciona as rodas diretamente; o trabalho cinético é realizado exclusivamente por um motor elétrico que move o eixo traseiro. Essa configuração garante a tradição de tração traseira da marca, mas com a suavidade e a instantaneidade do torque elétrico.

A hierarquia de potência segue uma progressão clara. A versão base, que provavelmente será o IDx, utilizará o sistema de tração traseira. O próximo estágio introduzirá uma segunda unidade elétrica para criar a tração integral. Somente nos degraus superiores, que devem definir a nova Silvia, aparecem as variações de maior potência, mantendo a tração traseira ou a integral. Para Isadora Carvalho, que analisa a relação entre o protocolo de teste e o resultado, o ponto crucial é que a ficha técnica de eletrificação não elimina a necessidade de uma interface mecânica direta para o entusiasta. A Nissan garantiu que a Silvia manterá a transmissão manual, um recurso que serve como contrapartida à eletrificação, preservando o controle físico do condutor sobre a transferência de energia.

O ciclo de validação e o horizonte de 2030

Henrique Rodriguez observa que a mudança nas possibilidades do carro está ligada à ordem de lançamento. O processo de desenvolvimento é sequencial: o veículo base atua como doador de tecnologia e validação de plataforma para a versão Nismo, que virá depois. Isso significa que o feedback do mercado sobre o modelo de entrada informará as calibrações da versão esportiva. O prazo estimado para que essa evolução chegue às ruas é 2030 ou posterior.

Enquanto essa linha de futuro não se materializa, a estratégia de identidade esportiva já começou a ser testada no presente. No próximo ano, o Infiniti Q50 retorna aos Estados Unidos com mais de 400 cavalos de potência, tração traseira e a opção de câmbio manual. Para Fernando Landulfo, esse movimento serve como um termômetro físico da capacidade da marca de manter o chassi e a dinâmica de um carro traseiro competitivo, mesmo em uma era de híbridos. Existe até a possibilidade de uma conversão desse Q50 para o estilo JDM Skyline, oferecido através de concessionários nos EUA.

Ivan Espinosa, presidente e CEO da Nissan, reforça que os carros esportivos são o núcleo da identidade da empresa. O retorno da Silvia e do IDx, somado aos planos para a Xterra, busca recuperar o "carga emocional" da marca. A engenharia da plataforma compartilhada e a persistência na tração traseira com câmbio manual não são apenas especificações; são a prova de que a Nissan busca conciliar a eficiência energética necessária com a física bruta que define a direção de um carro esportivo clássico.