Honda UR-V: a escolha pelo conforto do segundo em detrimento da capacidade

Na linha de crossovers da Honda, o UR-V se posiciona acima do CR-V, oferecendo uma alternativa aos modelos tradicionais de sete lugares. Projetado principalmente para o mercado chinês, o UR-V prioriza o conforto dos passageiros da segunda fileira, eliminando a terceira fileira de assentos. Essa abordagem cria um interior com estilo de lounge, permitindo que até mesmo passageiros mais altos se movimentem livremente.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Honda UR-V

O acesso é prático graças às portas que abrem em um ângulo de 90 graus, eliminando a necessidade de se espremer para passar pela porta. Esse layout foi projetado para aqueles que valorizam o espaço para dois passageiros no banco traseiro em vez da capacidade de transportar um grupo grande.

Motor e Direção

Sob o capô dos modelos topo de linha, encontra-se um motor K20C turbo de 2.0 litros, derivado do motor do Civic Type R. O motor produz entre 261 e 272 cv e é acoplado a uma transmissão automática ZF de 9 velocidades. Essa combinação garante aceleração confiante e desempenho previsível na estrada.

Ao contrário de muitos concorrentes que se concentram apenas em uma suspensão macia, o UR-V mantém o caráter característico da Honda. O carro mantém sua posição nas curvas com segurança, minimizando a inclinação da carroceria e tornando a experiência de direção mais envolvente.

Comparação com a concorrência

O posicionamento do UR-V difere do de seus principais concorrentes em vários aspectos. Comparado ao Honda CR-V, ele oferece níveis mais altos de isolamento acústico, materiais de acabamento premium e conforto ao dirigir. O Toyota Highlander continua sendo uma opção prática para famílias, com três fileiras de bancos, enquanto o UR-V prioriza o conforto da segunda fileira e configurações dinâmicas. O VW Teramont enfatiza a funcionalidade e as formas funcionais, enquanto o UR-V tem o estilo de um crossover cupê dinâmico.

Interior e equipamentos

O interior reforça as credenciais premium do carro: materiais de alta qualidade, plásticos macios ao toque e ergonomia bem pensada são utilizados. Os controles de transmissão por botão liberam espaço no console central, e o teto panorâmico amplia visualmente a cabine. Segundo especialistas e proprietários, o isolamento acústico aprimorado eleva o conforto do UR-V a um nível superior ao dos modelos mais convencionais da marca.

O Honda UR-V é a escolha ideal para quem busca o equilíbrio entre a confiabilidade da tecnologia japonesa e recursos premium, sem o preço elevado das marcas europeias. Este é um carro que prioriza o conforto individual em detrimento do espaço interno, sem abrir mão do prazer de uma condução dinâmica.