A Honda surpreendeu até os fãs mais fiéis: estreia na Tailândia mudará sua rota global

A Honda apresentou o novo Avancier, um crossover que rompe com a identidade anterior do modelo. Se a versão anterior, voltada ao mercado chinês, era um cupê esportivo, a nova geração é um grande SUV familiar de três fileiras de assentos, projetado com ambições globais. Este é o primeiro veículo a receber a nova plataforma modular da marca, que servirá de base para futuros modelos principais da Honda.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий внедорожник на горной дороге

Expansão de mercado e história do nome

O nome Avancier surgiu em 1999, inicialmente como um station wagon baseado na Accord, mas ganhou destaque em 2016 com o lançamento do crossover-cupê na China. A nova geração marca uma mudança estratégica em direção à praticidade: o veículo agora é um SUV completo, capaz de competir diretamente com grandes utilitários familiares, oferecendo mais espaço para passageiros e bagagem.

O lançamento global está programado para dezembro de 2026, com estreia na Tailândia. Em 2027, o modelo chegará ao Japão, Austrália e Nova Zelândia. A existência de versões com direção à esquerda abre a possibilidade de importação paralela para outras regiões, embora a disponibilidade formal em outros mercados ainda não esteja confirmada.

A arquitetura híbrida e a dinâmica

O coração do novo Avancier é a sistema de propulsão Honda Hybrid (evolução da tecnologia e: HEV) com tração integral. A engenharia focou na redução de peso: o motor a combustão de 2,0 litros é cerca de um quilograma mais leve que a geração anterior. O movimento é entregue por dois motores elétricos, um em cada eixo, configurando a tração integral elétrica.

Essa configuração altera a percepção de condução em três aspectos observáveis na mecânica. Primeiro, a plataforma mais rígida e leve visa melhorar a resposta do veículo em curvas, tornando o grande crossover mais preciso. Segundo, o sistema S+ Shift simula a troca de marchas através de alavancas no volante, um recurso que busca eliminar a monotonia do ruído constante típico dos híbridos, oferecendo uma sensação de dinâmica mais próxima de um carro com câmbio convencional. Terceiro, a distribuição instantânea da tração entre os eixos elétricos oferece maior estabilidade em superfícies escorregadias e em acelerações bruscas.

Interface digital e conforto

O design exterior adota uma linguagem futurista, caracterizada por iluminação em dois níveis e maçanetas retráteis que só se estendem quando necessário. No interior, a Honda eliminou a maioria dos botões físicos em favor de um ambiente minimalista. O painel do motorista é digital, acompanhado por um volante compacto de estilo esportivo. O controle central é dominado por uma grande tela de multimídia.

Para viagens de longa distância, o carro inclui sistema de áudio premium Bose, teto panorâmico, bancos com ventilação e aquecimento, além de atualizações de software por via remota (OTA), permitindo atualizar mapas e sistemas sem necessidade de visita à concessionária.

Por ora, a Honda mantém em segredo a potência total do conjunto motriz e, principalmente, o preço de venda. As especificações definitivas serão reveladas na estreia mundial oficial, marcada para 1º de dezembro de 2026.