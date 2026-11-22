Argentina debate abertura total do mercado automotivo com redução de tarifas de importação

O debate sobre a abertura total do mercado automotivo na Argentina centra-se na redução de tarifas de importação e na eliminação de barreiras para a entrada de veículos estrangeiros. A proposta de liberalização radical, inspirada no modelo da Austrália — que encerrou sua produção local -, propõe a substituição da fabricação doméstica pelo fluxo de importações para reduzir custos ao consumidor final.

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Impacto no fluxo comercial e mercado de trabalho

A transição de um modelo produtivo para um modelo de importação pura alteraria a balança comercial argentina, gerando um déficit estimado em 15 bilhões de dólares anuais. Esse deslocamento do eixo de consumo para o exterior impactaria a estrutura de empregos, com o risco de eliminação de 600 mil postos de trabalho, abrangendo desde as linhas de montagem até a cadeia de fornecedores de autopeças e serviços correlatos.

Embora a produção acumulada tenha registrado uma queda de 16% em 2026, indicando fragilidades sistêmicas, o setor mantém um fluxo de exportação de 230 mil veículos por ano. Atualmente, sete em cada dez automóveis produzidos no país são destinados ao mercado externo, o que demonstra a viabilidade do produto local em termos de competitividade internacional.

Canais de custo e pressão fiscal

O gargalo para a expansão da produção não reside na demanda — especialmente no segmento de picapes e veículos comerciais, com forte penetração nos mercados do Chile e do Brasil -, mas na estrutura de custos fiscais. Enquanto concorrentes globais, como a China, operam com subsídios massivos para a transição energética, a indústria argentina enfrenta a incidência de impostos sobre a receita bruta (Ingresos Brutos) e taxas municipais.

Essa carga tributária atua como um limitador de investimento, desviando recursos que poderiam ser aplicados em modernização tecnológica para a cobertura de obrigações fiscais imediatas.

Mecanismos de adaptação e investimento

Para mitigar a obsolescência e evitar a dependência total de importados, o país implementou o regime de incentivos fiscais RIGI. O objetivo é atrair capital para a digitalização e a transição para energias limpas, alterando a lógica de produção para aumentar a produtividade.

A discussão atual foca na extensão desses benefícios para pequenas e médias empresas da cadeia produtiva, visando manter a base de empregos e a capacidade de gerar valor agregado internamente, em vez de converter a Argentina em um mercado puramente consumidor de tecnologia automotiva estrangeira.