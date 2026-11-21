A barreira dos 250 mil km em SUVs: a distinção entre durabilidade e falha sistêmica

Com a idade média dos carros de passeio no Brasil e em outros mercados convergindo para a marca dos 15 anos, o mercado de seminovos e usados enfrenta um ponto crítico: a barreira dos 250 mil quilômetros. Para um SUV, esse volume de rodagem é o divisor entre um veículo que mantém sua integridade e um que começa a apresentar falhas sistêmicas, onde o custo do reparo pode rivalizar com o valor de mercado do bem. O especialista Sergey Zinoviev analisou modelos populares para identificar quais estruturas suportam melhor esse desgaste e quais sinais indicam a necessidade de recuo imediato na compra.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Sportage

A fragilidade das transmissões monotônicas

O sintoma mais comum em SUVs veteranos, como o Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander e Nissan X-Trail, é a perda de eficiência na transmissão, especialmente nos modelos equipados com CVT (variadores). O mecanismo de desgaste aqui é previsível: a degradação do fluido the transmission, caso não tenha sido substituído rigorosamente a cada 40-60 mil km, compromete a vida útil do conjunto.

No caso do RAV4 de terceira geração, a distinção é clara: versões com conversor de torque (hidroautomático) e motores aspirados apresentam uma cadeia causal de maior durabilidade, superando frequentemente os 300 mil km. Já as versões com CVT, ao atingirem a casa dos 200 mil km, tornam-se own riscos se não houver comprovação documental de manutenção do óleo. A mesma lógica se aplica ao Outlander e ao X-Trail (T31), que compartilham a transmissão Jatco JF011E; nestes, a única forma de anular a incerteza da transmissão é a opção pelo câmbio manual.

Desgaste interno e a evidência do endoscópio

Nos modelos coreanos, como o Hyundai ix35 e o Kia Sportage (motor 2.0 G4KD), o problema não é a transmissão, mas a integridade física das paredes dos cilindros. O sintoma pode ser sutil no início, mas o mecanismo de falha é a formação de "ranhuras" ou riscos (scuffing) nos cilindros.

Aqui, a verificação visual externa é insuficiente. A única prova concreta que separa um motor saudável de um condenado é a endoscopia dos cilindros. Sem esse teste, a compra de um exemplar com mais de 200 mil km é baseada em suposições, não em fatos. Para quem busca maior resiliência, as versões diesel surgem como alternativa, embora transfiram o custo de manutenção para a complexidade do sistema de injeção.

Complexidade técnica versus custo de entrada

O Volkswagen Tiguan apresenta um cenário onde o preço baixo de aquisição esconde a complexidade do motor turbo. A evidência mostra que esses motores frequentemente demandam intervenções profundas antes mesmo dos 100 mil km. A hipótese de maior confiabilidade para este modelo reside na combinação de motor diesel com a transmissão Aisin, que mantém a estabilidade operacional até os 300 mil km.

Já em modelos de luxo, como o BMW X5 (E70), o risco desloca-se para a suspensão pneumática. Em veículos que já superaram os 300 mil km, a substituição de componentes da suspensão a ar deixa de ser manutenção preventiva para se tornar um custo corretivo proibitivo, podendo atingir valores expressivos em relação ao valor do carro.

Critérios de validação para a compra

Para reduzir a incerteza em SUVs com alta quilometragem, a análise deve priorizar a simplicidade mecânica. A hierarquia de segurança para o comprador segue a lógica da redução de componentes críticos: motores aspirados em vez de turbos, e câmbios manuais ou automáticos convencionais em vez de CVTs ou robotizados. A prova final da viabilidade do veículo não é a marca, mas o histórico documentado de trocas de fluidos nos agregados de transmissão.